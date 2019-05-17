Ayrıldığı sevgilisinin evine hasar vermekten tutuklandı!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da ayrıldığı kız arkadaşının evine giderek, borcunu istediğine dair not yazıp, evde 286 TL hasar yaptığı iddia edilen zanlı D,G, tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede kendisine iftira atıldığını iddia eden Göktaş, “Evin içine girip zarar vermedim. Not bıraktım. Bana bin TL borcu var. Borcumu istediğim için bana iftira atıldı” dedi.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cennet Koruk, zanlı D,G’nin, 15.05.2019 tarihinde 08:30-18:30 saatleri arasında Hamitköy-Lefkoşa adresinde eski kız arkadaşı N. E’nin ikametgahına, müşteki tarafından çocuklarının ikametgahı içerisine girebilmeleri için ikametgahın ön balkonunda sehpa üzerinde bulunan örtünün altında muhafaza edilen ana giriş kapısının anahtarını alıp içerisinde bir cürüm işlemek kastı ile hasar yapmaksızın ikametgaha girip, ikametgahın mutfağı içerisinde bulunan gri renk ajandanın, 31 Aralık 2017 tarihli sayfasını kanunsuz olarak kesip hasara uğrattıktan sonra üzerine bir not yazıp ikametgahın doğuya bakan balkon kapısı önüne bıraktığını anlattı. Polis memuru Koruk, zanlının ikametgahın çocuk yatak odası içerisinde bulunan masa üzerinde sabitlenmiş kuaför eğitiminde kullanılan özel yapım bayan yüz maketini yere düşürüp kırarak 286,75 TL hasara uğrattığını belirtti. Koruk, zanlının TC vatandaşı olup, KKTC’inde çalışma izni ile çalıştığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, üç bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



