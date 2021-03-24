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Ayrılma Aşamasında Olan Eşinin Parmağını Kırdı

23.03.21 tarihinde saat 18.45 raddelerinde kalmakta oldukları ikametgahları içerisinde ayrılma aşamasında olduğu eşi M.Ö’nün tartışma esnasında sağ el yüzük parmağının kırılmasına neden olan K.Ö şikâyet üzerine aynı gün tutuklandı.

24 Mart 2021 Çarşamba 16:57
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Ayrılma Aşamasında Olan Eşinin Parmağını Kırdı

Zanlı bugün 24.03.21 tarihinde vahim bedensel zarar ve ciddi darp suçlamasıyla çıkarıldığı Gazimağusa kaza mahkemesinde, ileride yargılanmak üzere KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru İbrahim Gökova, zanlının 23.03.21 tarihinde Gazimağusa’da, birlikte yaşadığı ancak ayrılma aşamasında olan eşi M.Ö ile çocukların ayrılma sonrası kimde kalacağı konusunda aralarında çıkan tartışma esnasında eşinin sağ elini tutup kasten ve kanunsuz olarak bükmek suretiyle ciddi şekilde darp ederek sağ el yüzük parmağının kırılmasına ve vahim bedensel zarara uğramasına neden olduğunu söyledi.

Şikâyet üzerine zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını söyleyen tanık polis, bugün itibarıyla kendisine okunan yazılı dava tebliğine zanlının kabul yönünde cevap verdiğini belirtti.

Tahkikatın devam etmekte olduğunu ancak zanlının tahkikata etki etme kısmının tamamlandığını belirten tanık polis, T.C. vatandaşı olup bir süper markette çalışma izniyle çalışan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

(MHA)

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