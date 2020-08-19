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AYSAL: “COVID SÜRECİ ÜRETİMİN ÖNEMİNİ GÖSTERDİ”

19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:48
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AYSAL: “COVID SÜRECİ ÜRETİMİN ÖNEMİNİ GÖSTERDİ”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde gündeme getirileceğini düşünmediğini söyledi.
Aysal, 27 Aralık’ta geçen Birleşik Kurul’un da onayladığı bir plan olduğunu, o planın yayınlanmasını istediklerini ve hukuken de olması gerekenin bu olduğunu vurguladı.
Seran Aysal, bu sürecin tekrardan başa alınması takdirde bunun 3 yıllık çalışmanın çöpe atılması anlamına geleceğini söyledi.
Covid-19 sürecinin üretimin önemini gösterdiğini, üretimde var olursan var olabileceğini gösterdiğini söyleyen Aysal, “Daha fazla inşaat için değil, daha fazla üretim için ne yapabiliriz? Demek ki verimli tarım arazilerimizi üretimde tutmamız gerekiyor. Bunları konuşmaya başlayacağız” dedi.
Toplum olarak İmar Planı’na karşı bir bakış açısı olmadığını, ayrıca bireysel taleplerle planlama olamayacağını belirten Aysal, “Benim arsam ne olacak, benim malım ne olacak? Bir planlama yapmamız söz konusu değildir. Dolayısıyla toplumun da bu konuda duyarlı olması gerekmektedir” dedi.

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