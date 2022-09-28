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Aysan Gazi morgda kaldı

Haziran’dan bu yana cenazesi 3 aydır morgda… ‘Çocukları anlaşamadı’, Aysan Gazi morgda kaldı… Kardeşi isyan etti...

28 Eylül 2022 Çarşamba 09:11
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Aysan Gazi morgda kaldı



İngiltere’den gelerek Yeniboğaziçi’ne yerleşen ve uzun yıllardır orada yaşadıktan sonra, 10 Haziran 2022’de, 80 yaşında hayatını kaybeden Aysan Gazi, 3 ayı aşkındır Lefkoşa Devlet Hastanesi Morgu’nda defnedilmeyi bekliyor.

Aysan Gazi’nin kardeşi Bayram Çubuk, Gazi’nin ‘nereye defnedileceğine’ ilişkin çocukları arasında çıkan anlaşmazlık sonucu halen morgda olmasına isyan etti, devletin bu konuya el atmasını talep etti.

 Aysan Gazi’nin kardeşi Bayram Çubuk: “Gece artık rüyalarıma giriyor, yeter artık, tek istediğim kız kardeşim artık defnedilsin. Hükümetimiz de üzerine düşeni yapsın. 4 ayda belki de 10 kez mahkemeye gittiler ama sonuç alamadılar. Devlet bu konuya el koymalı.”

 Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz: “15 Haziran’da otopsi yapıldı, mahkeme kararını bekliyoruz”

HABER- KAYNAK : YENİDÜZEN / YENİDÜZEN'DE YER ALAN HABERİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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