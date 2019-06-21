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“Aysanca Balyoz”, Çarşamba günü tanıtılıyor

Aysan Özertaş Özcezarlı’nın gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek yazdığı yeni mizah öyküleri kitabı “Aysanca Balyoz”, Çarşamba günü tanıtılıyor.

21 Haziran 2019 Cuma 12:23
“Aysanca Balyoz”, Çarşamba günü tanıtılıyor

Geliri Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlanacak kitabın tanıtım kokteyli, Lefkoşa’da Golden Tulip Otel’de saat 19.00’da yapılacak.

Aysan Özertaş Özcezarlı, 14 öykünün yer aldığı kitabı için kaleme aldığı notta, “On beş yaşımdan beridir kaleme almayı sürdürdüğüm mizah öykülerim gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek yazılmıştır. Yer, zaman, mekan ve isimler hayal ürünüdür” ifadelerini kullandı.

Öykülerinde herkesin kendinden bir şeyler bulacağını ümit ettiğini kaydeden Özcezarlı, sadece sanatla uğraşmanın zorluğuna işaret ederek, “Ona rağmen üretmeliyiz. Yaşadığımız topraklar için, köklerimiz için, gelecek nesillere bir parçacık ışık tutabilmek için üretmeliyiz” dedi.

Kitabın önsözünü yazan İsmail Bozkurt ise, Özcezarlı’nın Kıbrıs Türk öykücülüğü ve mizah edebiyatında bir yer edindiğini, ironik anlatımı, eleştirel yaklaşımı ve Kıbrıs ağzını, daha doğru bir ifadeyle Mesarya ağzını kullanarak kendi biçimini yarattığını vurguladı.
Özcezarlı’nın az sayıdaki çağdaş mizah edebiyatının temsilcilerinden biri olduğunu kaydeden İsmail Bozkurt, yazarın anlatım gücüne, öyküleme ve kurgulamadaki başarısına dikkat çekti.

1974’te Lefkoşa’da doğan ve Cihangirli olan Aysan Özertaş Özcezarlı’nın mizah öyküleri kitapları “Anana Selam Söyle!’ Namuz Sözü” 2005’te, “Şeytan Tükürüğü” ise 2007’de yayımlandı. Özcezarlı, Orkun Bozkurt’la ortak kaleme aldığı “Bana Bir Çiçek Koparsana” adlı mizah öyküleri kitabının 2010’da yayımlanmasının ardından yine Bozkurt’la ortak olarak “Tekerlek İzleri” adlı trajik-komedi tiyatro oyununu yazdı. Özcezarlı’nın Orkun Bozkurt ve Cem Aykut’la ortak oyunu “Kara Tahta” ise 2017’de hem sahnelendi hem de Türkçe 7. sınıf ders kitaplarında yer aldı.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Aysanca Balyoz
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