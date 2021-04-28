Alsancak’ın sevilen isimlerinden Ayşe Akpolat, hayatını kaybetti.

Alsancak Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Akpolat ailesine başsağlığı dilendi.

Belediye'den yapılan açıklama şöyle :

Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Kayseri'li olup Malatya'da ikamet eden Ayşe Akpolat hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi bugün(28/04/2021) ikindi namazından sonra Alsancak Kabristanlığına defnedilecektir.Merhume'ye Allah’tan rahmet ve yaslı ailesine başsağlığı dileriz.Mekanı cennet olsun.