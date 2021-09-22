Ayşe Avseven: “Gecikmiş prim borçları için başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı”

Avseven, aftan yararlanmak isteyenler 8 Ekim 2021 tarihine kadar müracaat edebileceklerini ve 20 Aralık 2021 tarihine kadar peşin veya taksitli ödeme planı çerçevesinde ödeme yapabileceklerini belirtti.

7 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe giren yeni kararnamelerle bu affa başvuruda bulunmuş olan işverenlerin, nam ve hesabına çalışan kişilerin aftan yararlanarak ödeme yapmalarına olanak sağlayabilmek amacıyla başvuru süreleri 8 Ekim’e kadar, ödeme süreleri ise 20 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığını belirten Avseven, ciddi indirimleri gündeme getiren af ile birlikte, ödemeler 4 kategoride yapılabileceklerini, tek seferde ödeme yapacak kişilerin borçlarının yüzde 85’inin affedileceğini aktardı.

"TAKSİTLİ SEÇENEKLERE GİRİLECEKSE, GECİKME ZAMLARININ YÜZDE 90'INI ÖDENECEK"

En avantajlı seçenek olan bir defada ödeme seçeneğini tercih edecek olan işletmelerin gecikme zamlarının yüzde 85’inin affedileceğine de işaret eden Avseven, şöyle devam etti:

“Taksitli seçeneklere gireceklerse yüzde 25’ini bir defada ödemeleri halinde gecikme zamlarının yüzde 90’ını ödemek zorunda. Geriye kalan miktar ise 36 taksite ödenebilecek. Bunun avantajı ise yüzde 25 ödemenin yapıldığı anda gecikme taksitleri donduruluyor ve artık yeni bir gecikme zammı uygulanmıyor. Hem yüzde 10 oranında bir indirim yapılıyor ve 36 ay boyunca bir gecikme zammı yeniden uygulanmıyor. Prim borçlarının yüzde 50’sini ödemeleri halinde gecikme zammının yüzde 65’ini ödeyecek. Prim borçlarının yüzde 75’ini ödemeyi tercih etmesi halinde ise gecikme zamlarının yüzde 40’ını ödeyecek.”

6 BİN 575 İŞ YERİ BAŞVURDU, 3 BİN 703'Ü YARARLANABİLDİ

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Avseven, söz konusu aftan yararlanmak için bugüne kadar toplam 6 bin 575 iş yerinin müracaatta bulunduğunu ve 3 bin 703 iş yerinin aftan faydalanabildiğini de dile getirdi.

2 bin 872 iş yerinin af başvuruları kabul edilmesine rağmen bir ödeme gerçekleştirmediğini de belirten Avseven, “Bu işverenler de tekrar başvuru yapmaksızın borçlarını 20 Aralık’a kadar ödemeleri halinde aftan yararlanabilecek” dedi.

"İSTEĞE BAĞLI OLARAK SİGORTALI OLANLAR İSE AF KAPSAMINDA DEĞİL"

“Prim affı değil ana para yine ödenmesi gereken meblağdır, af kapsamına giren gecikme zamlarındaki indirimlerdir. İşverenler bu aflardan yararlanarak borçlarını ödeyebilecekler” diyen Avseven, “Gecikmiş prim borçları ile ilgili aftan yararlanmak için başvurular Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt’ta bulunan bölge amirliklerine, İskele ve Lefke bürolarına ve çevrim içi olarak yapılabiliyor. İsteğe bağlı veya ev kadını olarak sigortalı olanları ise af kapsamında bulunmuyor” ifadelerini kullandı.