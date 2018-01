Ayşe Gökyiğit: “Meclisin iş yapabilecek vekillere ihtiyacı var”

Yeni Bakış'tan Ufuk Çağa'nın haberine göre, 7 Ocak 2018 tarihinde Halkın Partisi adına Güzelyurt Bölgesinden Milletvekili Adayı Olan Ayşe Gökyiğit, Yeni Bakış’ın sorularını yanıtladı. Gökyiğit siyasete girme nedenlerini şu şekilde açıkladı: “Açık söylemek gerekirse, yakın zamana kadar siyasetle aktif olarak ilgilenmedim. Sivil toplumda yıllardır birçok alanda; turizm olsun, sağlık olsun, sanat olsun hep yer aldım. Uzun yıllar Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanlığı yaptım, halen Kıbrıs Yeşilay ve Uyuşturucu, Sigara ve Alkolle Mücadele Derneği Başkanı ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği Yönetim Kurulu Üyesiyim. Profesyonel olarak mesleğimi Dr. Eczacı olarak Sağlık Bakanlığı’na bağlı İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürlüğü’nde sürdürüyorum ve gerek eğitim, gerek meslek hayatım, gerekse Sivil Toplum bağlamında yurt dışında çok bulundum. Ülkemi ve bağlı olduğum birlikleri birçok konuda konuşmacı olarak temsil ettim. Hatta, Avrupa Konseyi ve Parlamentosu işbirliğinde, Kıbrıs’ın genç liderlerini belirlemek için yapılan mülakatta, “lider özelliği taşıdığım halde, özgeçmişimde siyasetle ilgili bir şey yazılmadığı konusu” sorgulandığı zaman, “siyasete atılmayı düşünmediğimi” belirtince, mülakatı yapan kişi hayrete düşmüş ve nedenini sormuştu. Ben de açık yüreklilikle, siyasetin ülkemizde iyi yapılmadığını, siyaset yapanların bize iyi örnek olmadığını, siyasetçilerin güven oluşturmadığı ve bu nedenlerle karakterimle bağdaştırmadığım için siyasete atılmayı düşünmediğimi söylemiştim. Sözlerim, kendilerine siyasetçi arayan AB Temsilcilerini hayrete düşürse de dürüst davrandığım ve doğruları dile getirdiğim için mülakatım başarıyla sonuçlanmış ve Kıbrıs’ın genç liderlerinden oluşan “Avrupa Kıbrıs Forumuna seçilmiştim. Tüm bunlara rağmen uzak durmaya çalıştığım siyasete karışmak artık zaruri bir hal almıştır. Maalesef, ülkenin kötü yönetilmesi, ülkesini seven her insanın kabul edemeyeceği bir durumdur. Bu toplum bunu hak etmiyor ve köklü bir değişim ile yeni bir siyaset anlayışa gereksinim duyulmaktadır. Dolayısıyla, artık siyasetten uzak kalmak yerine, elimi taşın altına koyarak, ülkesini ve insanını seven, dürüst, haksızlıklara taviz vermeyen bir kişi olarak, yıllardır kazandığım bilgi, tecrübe ve donanımı farklı bir platformda halkımızın yararı için kullanmak amacıyla, vizyonu, projeleri, değer ve ilkeleri kişiliğimle örtüşen Halkın Partisi’nden milletvekili adayı olmaya karar verdim”.

“Hedefimiz temiz siyaset”

HP Milletvekili aday hedeflerinin hukukun üstünlüğü temelinde, halk iradesini temel alan bir sistemi kurmak olduğunu belirterek, “Gerek kişi olarak benim gerekse aday olduğum Halkın Partisi’nin siyasi görüşü, temiz siyasete dayalı iyi yönetimdir. Bizim yolumuz, yeni ve adil bir düzenin kurulacağı, sosyal adalet ilkesinin baz alındığı, şeffaflık, hesap verebilirlik, liyakat ve hukukun üstünlüğü temelinde halk iradesini temel alan bir sistem kurmaktır. Bu bağlamda, partizanlığa, yolsuzluğa, usulsüzlüğe, adaletsizliğe, eşitsizliğe, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, israfa, keyfiliğe ve kötü yönetime neden olabilecek her türlü tutum ve davranışa karşı etkin mücadele yapılacaktır. Devletin her kademesinde işinin ehli olan kişilerin görev alacağı, yapılacak icraatlarla toplumun tamamının yararlanacağı, kamu kaynaklarının planlı ve israf edilmeden verimli bir şekilde kullanılacağı, etkin denetim mekanizmalarının uygulandığı, şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlandığı, hesap sormanın mümkün olduğu, partizanlık, yolsuzluk ve her türlü hukuksuzluğun karşısında olan bir sistem hayata geçirilecektir” dedi.

“Ülkemizde sorun çok”

Şu an itibarıyla ülkemizde birçok alanda acil çözüm bulunması gereken birçok problemin olduğunu vurgulayan Ayşe Gökyiğit, “Bir söz vardır “Deveye neren eğri” diye sormuşlar; o da “Nerem doğru ki” diye cevap vermiş. Benzer şekilde, maalesef ülkemizde o kadar çok sorun var ki, insan nereden başlayacağını bilemiyor. Sağlıktan, eğitime, trafikten çevreye, uyuşturucudan kriminal olaylara kadar pekçok sorunla karşı karşıya bulunmaktayız. Tabii ki bunların nedenlerinin başında hiçbir konuda plan program yapılmaması, denetimsizlik ve vizyonsuzluğun hat safhada olmasıdır. Özellikle sağlıkta, insan kaynak eksikliği söz konusudur. Kamu sağlık sektöründe insan kaynakları sıkıntısı olduğundan hizmetlerde aksamalar yaşanmaktadır. Yeterli bütçe ayrılmadığından dolayı tedavi hizmetlerinde özellikle hayati önem taşıyan ilaçların temininde sorun yaşamakta ve hastaların tedavileri aksamaktadır. Sağlığın insan hayatındaki en önemli unsur olduğu dikkate alınacak olursa, sağlık sistemindeki temel hedef de hasta odaklı bir sağlık sistemini hayata geçirmek olmalıdır” derdi.

“Verilen sözlerin yerine getirilmemesi siyasete olan güveni azalttı”

Siyasete ve siyasilere olan güvenin son zamanlarda büyük erozyona uğradığını belirten HP Milletvekili adayı, bunun en büyük sebebinin yıllardır siyasiler tarafından verilen sözlerin yerine getirilmemesini gösterdi.

“Meclis vatandaşın beklentilerini karşılayacak icraatlar yapmıyor”

Şu anki yapısı ile meclisin vatandaşın yararına icraat yapmasına inanmıyorum şeklinde açıklama yapan Ayşe Gökyiğit, “Meclisin vatandaşın beklentileri doğrultusunda icraat yapacağına açıkçası inanmıyorum, çünkü hayati önem taşıyan yasalar yıllarca bekletilmekte ve gündemden düşmektedir. Meclis çoğu zaman yeterli çoğunluğu dahi sağlayamamakta ve çalışmalar aksamaktadır” dedi.

“Meclisin iş yapabilecek vekillere ihtiyacı var”

Meclisteki birçok vekili değiştirme zamanının geldiğini söyleyen Ayşe Gökyiğit sözlerini şöyle devam ettirdi: “Meclis’in artık iş yapabilecek vekillere ihtiyacı vardır.

Genç, dinamik, donanımlı, yenilikleri takip eden, araştıran, dürüst, güvenilir, Ülkesini ve insanını seven, onların refahı ve güvenliği için gereken yasaları hayata geçirebilecek vekillere gereksinim duyulmaktadır. Bu da ancak Halkın Partisi ile mümkün olabilecektir, çünkü Halkın Partisi adayları bahsettiğim kriterlere ve vizyona sahiptirler.”

“Kadın vekil sayısı artmalıdır”

KKTC Meclisinde eskiden beridir kadın vekil sayısının çok az olduğunu vurgulayan Ayşe Gökyiğit, “Kıbrıs Türk siyasi hayatına baktığımız zaman, Kıbrıslı Tür kadınların 1960’tan beri siyasetin içinde yer aldığını, fakat vekil sayısının hiçbir zaman 4’ü geçmediğini görüyoruz” diye konuştu.

“Müzakerelere kaldığı yerden devam etmek doğru değil”

Kıbrıs konusunda müzakereler yeniden başlayacaksa dengeli ve adil bir çözüm olacak şekilde devam etmesi gerektiğini söyleyen Ayşe Gökyiğit,

“Kıbrıs’ta her iki toplumun da içine sindirebileceği, karşılıklı kabul edilebilir toplumlardan herhangi birisinin kendisini “kaybeden” taraf olarak görmeyeceği, dengeli ve adil bir çözüm olması gerekmektedir” diye konuştu.

“Meclisin bağımsız olarak hareket etmesi gerekir”

“KKTC Meclisi’nin bağımsız hareket etmesi gerekmektedir” diyen HP Güzelyurt Milletvekili adayı, “ancak dış konularda Türkiye ile işbirliği halinde görüşler alınarak ortak doğru bağlamında hareket edilebilir diye düşünüyorum.

Ayrıca adli yardımlaşma konusunda da işbirliği yapılmalıdır. Türkiye nezdinde, Kıbrıs Türk Halkı’nın saygınlığını tesis etmek için Türkiye ile askeri işbirliği antlaşması, adli yardımlaşma antlaşması ve Türkiye ile ilişkilerin sorumlu bir bir Bakan görevlendirilmesi, gibi düzenlemeler yapılabilir” şeklinde konuştu.

“Sadece kürsü dokunulmazlığı”

Vekillerin dokunulmazlığının sadece kürsü dokunulmazlığı ile sınırlı kalması gerektiğini savunan Gökyiğit, şunları aktardı: “Milletvekilliği dokunulmazlığı sadece kürsü dokunulmazlığı ile sınırlı olmalıdır.

Hukuka aykırı işlem yaparak devleti zarara uğratan siyasilere, İyi İdare Yasası ve Ceza Yasası maddeleri çerçevesinde yargı süreci başlatılması gerekmektedir.

Bir milletvekili aleyhine yapılacak soruşturma, dava açılması ya da yargılanması normal vatandaşlar ile aynı olmalıdır.”

“Faiz yasası yeniden düzenlenmeli”

Ülkemiz mahkemelerindeki davaların büyük bir çoğunluğunun alacak-verecek davası olmasını da değerlendiren HP Milletvekili adayı, “Döviz artışı her geçen gün bariz bir şekilde yaşanmakta ve borçların ödenmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır” diye konuştu.

“Yasaklı maddeler konusunda adımlar atılmalıdır”

Gökyiğit, “Yasaklı maddeler konusunda yıllardan beridir sivil toplumda faaliyet gösteren bir kişi olarak, maalesef bu üzücü ve düşündürücü gelişmeleri yakından takip etmekteyim” dedi.

“Sosyal adaletin sağlanması önceliğim olacak”

Vekil seçilmesi halinde ilk olarak sosyal adaletin sağlanması ve ülkenin iyi yönetilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak isteyen Ayşe Gökyiğit, sözlerine şöyle devam etti: “Aday olma nedenlerimin başında, Ülkenin düzgün yönetilmesi, yönetime karşı güven oluşması, halkın refahını yükseltecek çalışmaların hayat geçirilmesi, her konuda adaletin ve hakkaniyetin sağlanması ve gelecek nesillere güzel eserler bırakılması geliyor. Dolayısıyla, sosyal adaletin sağlanabilmesi ve ülkenin iyi yönetilmesi, yapılması gereken en öncelikli düzenlemedir diye düşünüyorum.”