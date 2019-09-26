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Ayşe Hakseven'de gururlandırdı

Doğa Koleji mezunu Ayşe Halkseven, Imperial College’de bu yıl öğrenim görmeye hak kazandı.

26 Eylül 2019 Perşembe 14:37
Ayşe Hakseven'de gururlandırdı

Doğa Koleji mezunu Ayşe Halkseven, Imperial College’de bu yıl öğrenim görmeye hak kazandı. Bu yıl Imperial’da eğitim görecek olan Ayşe Halkseven de ailesinin ve öğretmenlerinin gururu oldu.

Ayşe Halkseven Imperial College’de Moleküler Fizik eğitimi alacak. Halkseven, bir yıl da sektörde bu alanda eğitimini sürdürülecek programdan kabul aldı.

Dün çıkan haberde TMK’dan mezun olan Tuğçe Tuğcu’nun bu okuldan mezun olup ilk kez Imperial’da medikal tıp eğitimi alacak öğrenci olduğu belirtilmişti.

Imperial College’in değişik bölümlerine bundan önce Kıbrıslı Türk öğrenciler girmeyi başarıp eğitimlerini tamamlamışlardı.

HABER KIBRIS

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