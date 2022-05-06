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Ayşe Kadın Fasülye'de tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi 29 Nisan- 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

06 Mayıs 2022 Cuma 18:25
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Ayşe Kadın Fasülye'de tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi, Gazimağusa’da Hasan Kesen’e ait fasulye bahçesinden alınan numunede tavsiye dışı bitki koruma ilacı tespit edildiğini ve ürünün imhasına karar verildiğini bildirdi.

Tarım Dairesi’nin, 29 Nisan ile 5 Mayıs arasında ithal ve ülkedeki bahçelerden alınan meyve/sebze numunelerinde yapılan tahlil sonuçları ile ilgili açıklamasında, ithal edilen 14 üründen alınan numunelerin tümünün temiz çıktığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, ülkede üretilen ürünlerden üçünden alınan numunelerden ikisi temiz çıkarken, Mağusa sakinlerinden Hasan Kesen’e ait fasulye (Ayşe Kadın) numunesinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürünün imhasına karar verildi.

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