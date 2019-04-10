Ayşe Özali, Macaristan’daki bir hastaya umut oldu

Macaristan’da tedavi gören, kanser hastası bir kişiye yardım eli uzatarak, umut olan donör Ayşe Özali, dün tamamen gönüllü olarak yaptığı kök hücre bağışıyla örnek bir davranışta bulundu.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda örnek vererek kayıt yaptıran Ayşe Özali, kanser hastası ve Macaristan’da tedavi gören bir genç erkek hastaya gösterdiği uyum doğrultusunda kök hücre bağışı yaparak hayata ikinci kez başlayabilmesi için umut oldu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Övgü İnce’nin yaptığı açıklamada, Donör Ayşe Özali’ye, hiç tereddüt etmeden kök hücre naklini kabul ederek, böylesi anlamlı bir bağış ile Macaristan’daki hastasına tamamen gönüllük çerçevesinde el uzattığı için sonsuz teşekkürlerini iletti.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı kurulduğu günden bu yana yürüttüğü gönüllü donör bağış kampanyalarıyla yaklaşık 45.000 kişiden ücretsiz olarak kan ve tükürük örneği almıştır. Bu kayıtlar Dünya İlik Bankası’nda tutulmaktadır ve dünya üzerinde ilik nakline ihtiyaç duyan hastalara umut olmaktadır. KKTC’de alınan bu örneklerden, bugüne kadar 63 kişi kök hücre bağışında bulunmuştur.

Eğer siz de kemik iliği donör kaydı yapmak istersiniz, 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bir birey olmanız yeterlidir. Daha önceki yıllarda bu amaç için örnek vermiş bireylerin tekrardan örnek vermesine gerek olmamaktadır. Dünya İlik Bankası için kayıtlar KKTC’de, Lefkoşa Mahkemeler Karşısı’nda bulunan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan alınmaktadır. Vakıf çalışma saatleri 08:00-16:30 (haftaiçi) olup daha fazla bilgi için www.kemalsaracoglu.org olan vakıf web sitesi ziyaret edilebilir veya +90 (392) 227 0616-17 numaralı telefonlardan vakıf yetkilisine ulaşabilirsiniz.