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Ayşe Somuncu hayata gözlerini yumdu

Ülkemizin sevilen simalarından, iyi insan Ayşe Somuncu yaşamını yitirdi.

30 Kasım 2022 Çarşamba 20:29
166 Okunma
Ayşe Somuncu hayata gözlerini yumdu



Somuncu’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Ayşe Somuncu’nun cenazesi yarın öğle namazının ardından Vadili Mezarlığı’na defnedilecek.

Yenierenköy Belediyesi sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı:

“Derince köyü sakini Mustafa Bal’ın kayın validesi Ayşe Somuncu’nun vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi yarın (1 Aralık Perşembe) öğle namazına müteakip Vadili köyünde defnedilecektir. Yaslı ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Yattığı yer nur, mekanı cennet olsun.”

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