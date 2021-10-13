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Ayşegül Baybars: Başbakanın umursamaz bir tavrı var

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

13 Ekim 2021 Çarşamba 09:43
82 Okunma
Ayşegül Baybars: Başbakanın umursamaz bir tavrı var
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Bahar Sancar - GÜNDEM KIBRIS

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclisten bir türlü geçemeyen Muhaceret affı yasa tasarı hakkında konuşan Baybars, “Muhaceret Affı için biz destek vereceğimizi söylemiştik. Yaz döneminde de meclis toplanıp bu yasalar geçirilebilirdi. Son 10 aydır nisap sağlayamayan bir hükümet var. Hükümet vekillerinin ardı arkası kesilmeyen istekleri var. Bunlar oldukça meclise giriliyor vekiller tarafından. Haziran’da meclis kapanamadığında, bir vekil, oğlunun arazi meselesi yüzünden mecliste nisaba destek vermedi. Bu dönem siyasi etik ve ahlak açısından yaşanan en kötü dönem. Bunu sokağa indiğinizde hükümet partilerinin seçmenleri de aynı söylüyor. O yüzden seçim tarihinde uzlaşıp bu yasaları geçirmek gerekiyor. Başbakan da muhalefetle doğru bir dille konuşmuyor. Umursamaz bir tavrı var” dedi.
 

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