Ayşegül Baybars: Bu hükümetten bir şey beklenmemelidir

Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, “Kıbrıs Türk Siyasetinin Geldiği Nokta” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Tıp Bayramı dolayısıyla tüm sağlık çalışanlarını kutlayan Baybars, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bugün yaptığı müdahalenin ülke demokrasisi ve ülke refahının ileriye taşınacağı sözleri verilen bir hükümetin ülkeyi kapkaranlık bir yere götürdüğünü kaydetti.

Geçen yıl kurulan azınlık hükümetinin tartışmalar yarattığını anımsatan Baybars, azınlık hükümetinde de yapılan Meclis başkanlığı seçimlerinin hatırlanmasını istedi ve azınlık hükümetinin Anayasaya aykırı aldığı kararların görüldüğünü ve ülke ve siyasetinin de yerle bir edilmesinin görüldüğünü belirtti.

Bu azınlık hükümetinin ardından Faiz Sucuoğlu’nun “cengaver” gibi oraya çıktığını dile getiren Baybars, erken seçimin ardından Sucuoğlu’nun istikrarlı hükümet kurmak istediğini belirterek, 29 sayısı ile istikrarlı hükümet kurduğunu fakat hükümetin kabine krizleri ile başladığını kaydetti.

Bu kabinenin Başbakanın kendisi tarafından dizayn edilmeyen bir kabine olduğunu ileri süren Baybars, Meclis Bakanı seçiminde bile UBP vekilleri ile arasında kriz yaşandığının görüldüğünü belirtti.

Sucuoğlu’nun kendi kabinesini, kendi hükümetini, kendi vekillerini yürütme kabiliyetinde olmadığını dile getiren Baybars, kendi bakanı olan Oğuzhan Hasipoğlu’nu saraya çağırarak değiştirmesinin kimse tarafından bilinmediğini sanılmaması ve bu konuda açıklama yapılması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Sucuoğlu’nun Meclis kürsüsünden çıkıp yaşananları açıklamasını isteyen Baybars, bu yapmış olduğu hamle ile bu hükümetin hiçbir doğru karar alamayacağının gözler önüne serildiğini söyledi.

Halkın Partisi olarak ülke insanının önünü açmaya katkı koymaya hazır olduklarını söyleyen Baybars, Meclis koltuklarının boş olmasını ve bu sırada Başbakan’ın Bakanlar Kurulunu toplamasını da “saygısızlık” olarak niteledi.

Bu kadar çok muhalefet vekilinin sorularına karşın da muhatap bulunamamasını eleştiren Baybars, Başbakan Sucuoğlu’nun Diplomasi Formunda kaç kişiyle kaç görüşme yaptığını, Kıbrıs Türk toplumu lehine ne gibi görüşmeler yaptığını da söylemesini beklediklerini söyledi.

Elektrik kesintilerinin de halen ciddi şekilde yaşandığını da dile getiren Baybars, elektik sıkıntılarını ve oluşturacak bir fonun doğruluğu hakkında da bilgi istedi.

Bir gazetedeki habere göre bin 480 kişinin işten çıkarıldığı haberin doğru olup olmadığını soran Baybars, özel sektörde çalışanların zamlara karşın geçinilmesinin mümkün olmadığını ve işverenin de yaşadığı sıkıntılarına karşın kimlerin cevap vereceğini merak ettiğini kaydetti.

Belediyeler reformunu hakkında da soru soran Baybars, kendisinin boş koltuklara soru sorduğunu ve bu hükümetten bir şey beklememek gerektiğini belirtti.