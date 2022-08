Ayşegül Baybars: Hukuki haklar çerçevesinde gerekli tüm girişimleri başlattım

Baybars şunları söyledi:

Bakanlık ve vekillik dönemlerimde, şahsıma ve yürütmekte olduğumuz çalışmalara ilişkin her türlü eleştiri veya karşıt her tür görüşe karşı hoşgörülü olmayı, hatta bu görüşlerden faydalanmayı bir hayat felsefesi olarak benimsedim.

Kendi kişisel çıkarları veya talepleri yerine getirilmediği için tehdide başvuran bazı kişi ve medya gruplarının iftira dolu söylemleri ve yayınları ile kimseye boyun eğmeden mücadele ettim.

Altı yıllık siyasi hayatım boyunca, bir vekil, bir kadın, bir anne, bir eş olarak, birçok hakaret, karalama, yalan ve komplo ile karşı karşıya kaldım. Ama bir gün bile onların seviyesine düşmeden doğru bildiğim yolda yürümeye devam ettim.

Ülkenin kalkınması ve sürdürülebilir bir gelişim için yapılan imar planı döneminde, kendi arazilerine ilişkin kişisel taleplerini yerine getirmediğim bazı odaklar, haklarında verilen cezalara rağmen hakkımda her gün yayınlar yapmaya, şahsımı ve ailemi itibarsızlaştırmaya devam ettiler, hala devam ediyorlar.

Birkaç gündür bazı medya organlarında, bir kara para soruşturması çerçevesinde şahsıma ait hesaplara ve mal varlığıma el konulduğu şeklinde iftira edilmekte ve hakkımda maksatlı ve karalama amaçlı haberler yayınlanmaya devam edilmektedir.

Şahsıma yönelik yapılan bu haberlerin tamamı, gerçek dışı ve art niyetle kurgulanmış yalanlardan başka bir şey değildir.

Bu rezilliklere alet olmamak adına susma erdemini gösterdiğimi görmezden gelip bunu başka yerlere çekmeye çalışanlar bilmelidirler ki; bir yurttaş olarak devletimizin bize sağladığı tüm hukuki haklar çerçevesinde gerekli tüm girişimleri başlatmış durumdayım.

Saygılarımla,

Ayşegül Baybars