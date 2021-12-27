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Aysel Metni ‘Lenf’ kanserini atlattığını duyurdu

2017 yılında ‘Lenf’ kanseri teşhisi konulan Aysel Metni hastalığını atlattığını açıkladı.

27 Aralık 2021 Pazartesi 19:42
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Aysel Metni ‘Lenf’ kanserini atlattığını duyurdu
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2017 yılında ‘Lenf’ kanseri teşhisi konulan Aysel Metni hastalığını atlattığını ve bu güzel haberi sosyal medyadan şu sözlerle açıkladı.

Aysel Metni, “Cuma’nın mübarekliği. Bildiğiniz üzere yaklaşık 5 yıldır kanserle mücadele vermekteyim herkese verdiğim mücadele ile örnek olmaya çalıştım. Kanserin değil bizim güçlü olabileceğimizi kanıtladım ve sonunda ben kazandım. İlik nakli olmadan bütün vücudumdaydı bu illet şükürler olsun ki kurtuldum sadece akciğerimde kaldı oda izde olabilir. Ama benim için en güzel haber hastalığımın sürecinin bir daha tekrarlanmayacak olması. Çok şükür savaşı ben kazandım umarım herkese umut olurum doktorların 3 ay yaşamaz dediği kızım ben Allah’ın izni ile her şey olur”

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