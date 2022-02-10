Ayşenur Arslan'dan geri adım geldi!

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, dün canlı yayında terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı (TMT) hedef alan açıklamalarda bulunmuş, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" demişti. Arslan'ın bu açıklamalarına başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye olmak üzere birçok yerden tepki geldi.

RTÜK DE HAREKETE GEÇTİ

Ayşenur Arslan'ın açıklamalarıyla ilgili RTÜK de çok geçmeden harekete geçti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığını belirten Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin konuyla ilgili, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" dedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Bu sözlerinin ardından çok sayıda eleştiri alan Ayşenur Arslan, "Dostlarım "yanlış anlaşıldın ama anlatamadıysan özür dile" diyor. Bundan gocunmuyorum ve programda da vurguladığımı yineliyorum: sözlerimi Halk TV'yi susturmak için kullananların dışında, hassasiyetini fazlasıyla hissettiğim herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI NEDİR?

Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türk toplumunun taksim hedefini gerçekleştirmek için faaliyet gösteren silahlı örgüttür. İlk olarak Kıbrıslı Rumların EOKA örgütüne karşı faaliyet göstermek üzere 1957'de kurulan TMT, 1958'de fiilî olarak faaliyet göstermeye başladı.