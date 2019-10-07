Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer kadınlara göre 2 kat daha risk altında’
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer...
Türk bilim insanlarından meme kanserine yeni ilaç
Türk bilim insanlarından meme kanserine...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte yeni özellik...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte...
Büyük tehlike! Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!
Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!
Diyetler hakkında doğru sanılan yanlışlar
Diyetler hakkında doğru sanılan yanlışlar

Aysın-Yahya Amasyalı çifti gözyaşlarıyla uğurlandı

Yahya Amasyalı ve eşi Aysın Amasyalı bugün ikindi namazından sonra Dörtyol mezarlığına defnedildi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 16:49
Aysın-Yahya Amasyalı çifti gözyaşlarıyla uğurlandı

Turunçlu-Ulukışla arasında dün akşam yaşanan kazada hayatını kaybeden Yahya Amasyalı ve eşi Aysın Amasyalı bugün ikindi namazından sonra Dörtyol mezarlığına defnedildi. Yahya Amasyalı ve eşi Aysın Amasyalı çifti göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Yahya Amasyalı ve eşi Aysın Amasyalı’nın cenazesine yoğun bir kalabalık katıldı. Kaza sonucu yaralanan Amasyalı çiftinin çocukları 18 yaşındaki İlayda ile 13 yaşındaki Hasan Amasyalı'nın ise tedavileri sürüyor.

Kaynak:HABERKIBRIS

banner22
Anahtar Kelimeler:
Yahya Amasyalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Tc bülent Izmir 2019-10-07 18:19:05

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun insAllah çok üzüldüm çok acı sevenlerine ailelerine dostlarına büyük sabırlar dilerim Allahtan

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Deli Dumrul 2019-10-07 18:45:24

SEBEP OLANLARI ALLAH KAHRETSİN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
7. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konferansı 10 Ekim’de
7. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konferansı 10 Ekim’de
Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılması oylandı
Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılması oylandı
Bozlar cezaevine gönderildi
Bozlar cezaevine gönderildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim