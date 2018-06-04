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Aytaç Çaluda'nın dokunulmazlığının kaldırılması için Başsavcılık komite istedi

Cumhuriyet Meclisi Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 13:23
Aytaç Çaluda'nın dokunulmazlığının kaldırılması için Başsavcılık komite istedi

Genel Kurul’da Savcılık görüşü doğrultusunda gündeme gelen Meclis Danışma Kurulu’nun oy birliğiyle onayladığı UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması isteminin incelenmesi için özel bir komite kurulmasına ilişkin konu ele alındı.

Söz alan UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, halkın seçip meclise gönderdiği bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasının kolay olmadığını belirterek, bunu benimsemediklerini, halkın seçtiğini ancak halkın geri alabildiğini söyledi.

Özgürgün, dokunulmazlığın kaldırılmasının demokrasi ve halkın iradesinin sorgulanacağı anlamına geleceğini anlattı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da Anayasa’nın konuyla ilgili maddesinin çok açık olduğunu ve milletvekilinin çok ağır bir suç işlemeden yargılanamayacağını belirtti. Arıklı, konuşmasında yargı sistemine ilişkin eleştirilerde de bulundu.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ise yargıya yönelik yapılan eleştirilere katılmadığını söyledi.

Meclis’te bu esnada sözlü atışmalar yaşandı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başsavcılıktan bir dosyanın meclise geldiğini ve bu noktada konunun özel komite kurulmasını gündeme getirdiğini, konunun da bu olduğunu aktardı.

Uluçay, konunun çok basit olmaması nedeniyle iç tüzüğün komite oluşturulmasını öngördüğünü ifade etti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da Anayasa ve içtüzüğün yer aldığı kitabı kürsüden göstererek, bunu herkesin anlayabileceğini söyledi. Özersay, hiç kimsenin Anayasa dışında bir süreç öngörmediğini anlattı.

“Kürsü dokunulmazlığı olması gerektiğini savunuyorum” diyerek, bunun aksine davranılmasını yanlış bulduğunu kaydeden Özersay, ne istendiğinin açıkça tarif edilmesi gerektiğini belirtti.

Özersay, Anayasa’da yazılan ve iç tüzükte tarif edilen şekilde savcılıktan talep edilen bir şeyin gündeme geldiğini anlattı.

Dokunulmazlığın kaldırılması söz konusu olduğunda siyasi irade ortaya koyacaklarını hükümet olarak taahhüt ettiklerini ifade eden Özersay, sosyal medya hesabında yazdıklarının hükümet ortaklarına değil kamuoyuna hatırlatma olduğunu ifade etti.

“Tüm dokunulmazlıkların kaldırılması” söylemini daha önceden de dile getirdiğini ifade eden Özersay, kendilerinin doğru olduklarını düşündükleri şeyler için önce halktan yetki istediğini ve ardından da bunları hükümet protokolüne getirildiğini belirtti. Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde vatandaştan gelen yoğun bir beklenti bulunduğunu ifade eden Özersay, sadece bu komitenin değil, başsavcılığın hangi milletvekili ile ilgili olursa olsun dokunulmazlığın kaldırılması konusunda aynı çerçevede tavır koyacaklarını açıkladı. Özersay, olayı kişi özelinde ele almadıklarını da belirterek, konunun yargı tarafından karar verileceğini anlattı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da Anayasa ve içtüzüğün gereklerinin yerine getirildiğini söyledi. Denktaş, karar organının mahkeme olduğunu ve bir kişinin suçu ispat edilene kadar suçsuz olduğunu ifade etti. Meclis’in kendi kendine, dokunulmazlığı kaldıramayacağına işaret eden Denktaş, “aklanma yeri mahkemedir, kendim için de elim havada olacaktır” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de konunun önemine değinerek, meseleye değişim için bir adım olarak bakmak gerektiğini söyledi. Özyiğit, herkesin siyasi düşüncelerini özgürce söyleyebilmesi gerektiğini ifade ederek, dokunulmazlık denilen zırhın ise suç işleme dokunulmazlığına dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda da söz aldı. Çaluda, “Benim alnım açık başım dik” dedi, tüm milletvekillerine dokunulmazlıklarının kaldırılması çağrısı yaptı.

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