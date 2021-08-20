Künye
Kıbrıs 30
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Flaş Haber
Tüp gaza zam gelecek mi?
Kapat

Aytaç: Okullar açılmadan hükümetin gereğini yapmasını talep ediyoruz

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Derneği Başkanı Menteş Aytaç, pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörlerin başında geldiklerini söyleyerek, gelen zamlar karşısında öğrenci taşımacılığının mevcut fiyatlarla başlatmanın mümkün olmadığını belirtti...

20 Ağustos 2021 Cuma 11:36
75 Okunma
Aytaç: Okullar açılmadan hükümetin gereğini yapmasını talep ediyoruz

Aytaç’ın açıklaması şu şekilde:

Bizler pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörlerin başında gelmekteyiz . Pandemi girdi gireli ne zaman açılıp kapanacağı belli olmayan bir sektördür toplu taşımacılık. Özellikle öğrenci taşımacılığı maalesef ki Mart 2020 de durup sadece Ekim,Kasım,Aralık arası çalışma fırsatı bulmuş ve sonrasında yine kapanan ve her gün zarar gören taşımacılığın kırık bir dallarından biridir.

Bizler bu belirsizlikler içerisinde yeni sezonda öğrenci taşımacılığını sürdürülemez olacağının bilinci içerisindeyiz Özellikle 2019 ARALIK tan bu yana 50/2000 yolcu ve eşya taşıma tarifesine hiçbir artış almamış olmamız , bizlere ayrıca ciddi zarar vermektedir . 2019 Aralık ayında mazotun litresi 4.85 tl iken 2021 Ağustos itibarı ile sadece mazota %44 zam gelerek 6.91 tl litresi olmuştur.

Kaldı ki her hafta mazota zam gelmektedir , ayrıca asgari ücrete , seyrüsefer , muayene , parça alımı gibi birçok giderimiz ikiye katlanmıştır . Bu şartlar altında henüz maalesef hiçbir artış almayan bir sektördür toplu taşımacılık.

2021-2022 Eğitim sezonunun Eylül itibari ile açılması planlanırken biz öğrenci taşımacılığı yapan taşımacıların endişesi oldukça fazladır . Özellikle gelen ZAMlar karşısında öğrenci taşımacılığının mevcut fiyatlarla başlatmak mümkün değildir.

Ayrıca MEB. Taşımacılık komisyonunun toplanarak karar üretmesi tüzük gereğidir .Okul açılmadan komite toplanarak;

1-Taban Fiyat

2- Öğrenci sayı ve Kapsam bölgeleri

3-Artış

4-Muzmin Durumlarda yani pandemi gibi bizden kaynaklanmayan ve taşımacılığın durdurulduğu durumlarda taşımacıların giderleri ne olacak?

Bizler bizden kaynaklanmayan ancak öncelikli kapatılan sektör olarak mağduriyetimizin karantina altına alınması ve öğrenci taşımacılığı protokolüne konmasını talep etmekteyiz.

Sn.Başbakan ve Sn. Hükümet yetkilileri ;

Bizlere gereken artışın verilmemesi ve gereken düzenlemelerin yapılmaması durumunda , öğrenci taşımacılığının yapılması mümkün olmayacağını görüyoruz. Bizlerin talebi okullar açılmadan gereğinin HÜKÜMET tarafından biran önce yapılmasıdır.

TÜM KAMUOYUNA DUYURULUR.

Anahtar Kelimeler:
Menteş AytaçÖğrenci Taşımacılığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTEZO Yönetim Kurulu’ndan Açıklama
KTEZO Yönetim Kurulu’ndan Açıklama
Atakan: “Memleket yangın yeri, bir an önce seçime gidilmelidir”
Atakan: “Memleket yangın yeri, bir an önce seçime gidilmelidir”
“Ülkemizi, kültürümüzü, çevremizi koruyalım”
“Ülkemizi, kültürümüzü, çevremizi koruyalım”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim