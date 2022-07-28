Ayten Deniz: “Keşke doğru bilgi alınıp doğru bir haber yapılsaydı”

Ayten Deniz’in paylaşımı şu şekilde:

“Yasalara ve gazetecilik ilkelerine saygımız sonsuz fakat keşke biz yöneticilerden doğru ve detaylı bilgi alınıp doğru bir haber yapılsaydı. Öncelikle biz ailelerden gelen istekler doğrultusunda yanımızda çocuklarımızı İŞÇİ statüsünde değil onlara iletişim becerilerinin artması ve emek karşılığında kazanç sağlamayı ve topluma birer faydalı birey olarak yetişmeleri için destek oluyoruz. Personelimiz çocuklara asla ağır iş yaptırmama konusunda tembihlidirler onlar sadece müşteriyle birebir ilgilenip belki de okullarda bile alamayacakları en önemli hayat dersini alıyorlar. Ve ailelerden gelen çok yoğun talep üzerine sadece 2 şer hafta bizle bu deneyimi yaşama fırsatı buluyorlar. Aileler bize çocuklarını emanet ederken bunun karşılığında hiçbir ücret talep etmezken biz emeklerinin karşılığında cep harçlığı veriyoruz. Bugün 150 küsur personelimizle müşterilerimiz çok iyi bilir ki herhangi bir hizmet veriminde personel eksiğimiz yoktur. Bizlerle, Aileler ve çocuklarla röportaj yapabilseydiniz bunları bizzat onlar size açıklardı. Kaldı ki bu gelenek 70 küsur yıldır var etrafınızdaki abileriniz, ablalarınız onlara sorsanız herkesten daha iyi biliyorlar. Eskiler bilir insanlar çocuklarını sırf bir zanaat öğrensin diye üzerine para vererek bir yerde çalıştırırdı. Üzüldüğüm şu ki bu haber araştırılıp yapılmadığıdır yoksa yasalara da, gazetecilik ilkelerine de saygımız sonsuzdur. Sırf birilerine dokunmak veya fayda sağlamak için düzgün iş yapanları karalamaktan vazgeçeceğimiz, tarafsız ve doğru haberler yapılan günler diliyorum. Sevgilerimle”