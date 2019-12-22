Ayvasıl şehitleri düzenlenen törenle anıldı

23 Aralık 1963'te Rum - Yunan ikilisi tarafından katledilen 21 Kıbrıslı Türk'ün anısını simgeleyen Ayvasıl Şehitliği'nde yer alan anma törenine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bazı milletvekilleri, KTBK, GKK, siyasi parti ve muharip derneklerin temsilcileri, okullar, öğrenciler, askeri erkan, şehit aileleri ve diğer yetkililer katıldı.

Törende Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Seyhan Canbaz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Canbaz, 56 yıl önce 22 Aralık 1963’de Kıbrıslı Türklere yaşatılanları anlatarak, “Bunlar insanlığa sığmayacak bir soykırımdır” dedi.

Canbaz, “Rum Yunan ikilisinin barbarlığını ve yaşattığı yürekler acısı insanlığa yakışmayan olayları unutmayacaklarını” belirterek, Hiç kimse Kıbrıs Türk halkının hoş görüsünün sonsuz olduğunu sanmasın. Geçmişi kahramanlıklarla dolu olan bu halk yeri geldiği zaman aynı mücadeleyi fazlasıyla vermeye hazırdır” dedi.

Bugün KKTC topraklarında düşman korkusu duymadan yaşıyorsak bu özgürlüğün bedelini ödeyen şehitlerin unutulmaması gerektiğini dile getiren Canbaz, onurlu ve yaşanabilir bir çözüm için gayret göstermenin öncelikli bir görev olduğunu vurguladı.

Canbaz, “Savaşın en ağır bedelini ödeyen bizler anavatanımız Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğüne dayalı iki ayrı devletli, aynı eşit haklara sahip ve Türk askerinin güvenliğinde bir yaşam istiyoruz” dedi.

Törenin ardından şehitlik gezildi, çiçekler sunuldu.