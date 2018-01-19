Ayvasıllı 8 kayıp şehit, Pazartesi defnediliyor

Ayvasıl’da (Türkeli) 1963’te bazı Kıbrıslı Rumların yaptığı katliamda hayatını kaybeden, kalıntıları Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kazılarında bulunan ve kimlik tespitleri tamamlanan 8 Kıbrıslı Türk, pazartesi günü Tekke Bahçesi Şehitliği'ne askeri törenle defnediliyor.

8 kayıp şehit için düzenlenecek tören saat 10.00’da başlayacak.

Hüseyin Cemal, Mustafa İsmail, İsmail Mustafa, Mehmet Ali Ömer, Mehmet Hasan, Ömer Hasan, Bayram Hasan ve Ayşe Hasan’ın naaşları, pazartesi saat 10.00’da Küçük Kaymaklı Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından Tekke Bahçesi Şehitliği’ne askeri törenle defnedilecek.

Ayvasıl’da 21 Aralık 1963’te katledilen 8 Kıbrıslı Türk, o günlerde Ayvasıl Kıbrıslı Türk mezarlığı dışında bir toplu mezara gömülmüş, 13 Ocak 1964’te ise bulundukları toplu mezardan Kıbrıslı Türk yetkililerin kazılarıyla çıkarılarak Tekke Bahçesi'ne defnedilmişti.

8 Ayvasıllı Kıbrıslı Türk, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Tekke Bahçesi Şehitliği'nde yürüttüğü kazılarda bulunarak DNA testleriyle kimliklendirildi.