Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115147
ALTIN
163.592
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2839
EURO
4.6547
Burnumuz neden kurur?
Burnumuz neden kurur?
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez ameliyat oldu!
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez...
Şeker hastalarında gözü düzenli kontrol koruyor
Şeker hastaları dikkat!
Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor
Ergenlik yaşı 24'e çıktı!
Beslenme alışkanlığı bir ömür sürüyor
Beslenme alışkanlığı bir ömür sürüyor

Ayvasıllı 8 kayıp şehit, Pazartesi defnediliyor

8 kayıp şehit için düzenlenecek tören saat 10.00’da başlayacak.

19 Ocak 2018 Cuma 15:28
Ayvasıllı 8 kayıp şehit, Pazartesi defnediliyor
banner10

Ayvasıl’da (Türkeli) 1963’te bazı Kıbrıslı Rumların yaptığı katliamda hayatını kaybeden, kalıntıları Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kazılarında bulunan ve kimlik tespitleri tamamlanan 8 Kıbrıslı Türk, pazartesi günü Tekke Bahçesi Şehitliği'ne askeri törenle defnediliyor.

8 kayıp şehit için düzenlenecek tören saat 10.00’da başlayacak.

Hüseyin Cemal, Mustafa İsmail, İsmail Mustafa, Mehmet Ali Ömer, Mehmet Hasan, Ömer Hasan, Bayram Hasan ve Ayşe Hasan’ın naaşları, pazartesi saat 10.00’da Küçük Kaymaklı Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından Tekke Bahçesi Şehitliği’ne askeri törenle defnedilecek.

Ayvasıl’da 21 Aralık 1963’te katledilen 8 Kıbrıslı Türk, o günlerde Ayvasıl Kıbrıslı Türk mezarlığı dışında bir toplu mezara gömülmüş, 13 Ocak 1964’te ise bulundukları toplu mezardan Kıbrıslı Türk yetkililerin kazılarıyla çıkarılarak Tekke Bahçesi'ne defnedilmişti. 

8 Ayvasıllı Kıbrıslı Türk, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Tekke Bahçesi Şehitliği'nde yürüttüğü kazılarda bulunarak DNA testleriyle kimliklendirildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
Kamu-Sen: ”Hükümet en erken zamanda kurulmazsa tüm kesimler ciddi boyutta etkilenecek”
Kamu-Sen: ”Hükümet en erken zamanda kurulmazsa tüm kesimler ciddi boyutta etkilenecek”
Vardan: “Bu yardımlar Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’a bir vefa borcu”
Vardan: “Bu yardımlar Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’a bir vefa borcu”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim