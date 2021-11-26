Az da olsa Işık Var

Evet! ölmeden yaşamak. Borç, stres, karamsarlık, gelecek kaygısı ile yaşamanın adı, ölmeden yaşamak oldu.

Maalesef, insanlarımız da hiç görmediğimiz kadar karamsarlık var.

Kendi ellerimizle seçtiğimiz yöneticiler, bizi uçurumun kenarına kadar getirdi.

Son zamanlarda görmediğimiz, yaşamadığımız rezillik kalmadı.

İnsanların, bu denli politikacılardan bıktığı bir döneme, daha önce şahit olmadım.

Tabii bunun yanında, halen daha bu zihniyetlerden çözüm bekleyenler de var.

Allah aşkına! ne ara bu kadar kör, umursuz, vurdumduymaz olduk.

Karamsar bir ülke düşünün desek, kimse bu durumu düşünemez.

Devlet yardım toplar, çek karşılıksız çıkar, iç borçlanmada limitler dolar, millet ekmek bulamazken atmalar son gaz devam eder, koltuk sevdası ekmek sevdasının önüne geçer, devleti sömüren bir başka koltuğa giderken omuzlarda taşınır, aday olma sevdası, resim çekme sevdası, ön plana çıkma kavgaları, tüp ve mazot sıraları. Rezillikler saymakla bitmez.

Ne ara böyle olduk biz?

Gerçekten umurunuzda mı çiftçi, hayvancı, özel sektör çalışanları, esnaf, taksici, otobüs işletmeleri?

Halen daha bu insanların peşinden mi koşacaksınız?

Halen daha kendi ayaklarımız üzerinde duramazsak, ekonomik olarak çökeceğimizi, hatta dibe gömüleceğimizi göremiyor musunuz?

Eğitim ve Sağlık alt yapısı çöktü.

Hastanelerde yer yok! Okullar da öğrencileri koyacak sınıf yok!

Buna rağmen, özellikle kırsalda adam ekmek bulamıyor ama kahve köşelerinde siyaset yapıyor.

İki kelime bir araya getiremeyen, hiçbir eğitim alt yapısı olmayan, sadece fotoğraf çekerek yönetici olmaya koşanlar var.

Allah aşkına, haddinizi bilin artık yeter.

Bu devlet, bu kurum kuruluşlar aklıselim, eğitimli kişi veya kişiler tarafından yönetilmezse, batacak. Hatta yok olacak.

Devleti batıranlar, borç batığında bırakanlar halen daha koltuk derdinde. Ve bunu insanların gözüne baka baka; ‘’yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.’’ sözü ile taçlandırıyorlar.

Evet! batırdın, batırmaya da devam edeceksin.

Uyanın Gençler!

Elimizde hiçbir şey kalmayacak.

Evet, tünel de ufak bir ışık var. Bu ışık sönmeden, yolumuzu bulmak zorundayız.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.