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Az daha Cafeye giriyorlardı

Girne - Çatalköy anayolunda saat 11.30 sıralarında iki araç sürücüsünün dikaktsizliği sonucunda yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

01 Ekim 2020 Perşembe 13:44
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Az daha Cafeye giriyorlardı

 Girne - Çatalköy anayolunda saat 11.30 sıralarında iki araç sürücüsünün dikaktsizliği sonucunda yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

Pasha Casino karşısında yaşanan kazagörenleri şaşkına çevirdi.
Kaza KU 926 plakalı araç sürücüsünün sola dönüşe geçmeye çalıştığı sırada KG 769 plakalı araç sürücüsünün onu geçmeye çalışması neticesinde çarpışmaları ile yaşandı.
Her iki aracın çarpışması sonrasında duramayarak Gloria Jeans isimli kafenin bahçe duvarına çarptılar.
KAYNAK : HALKIN SESİ

 
Son Güncelleme: 01.10.2020 13:50
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