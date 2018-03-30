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Az kalsın araçla kuyuya giriyordu

Mağusa – Karpaz anayolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada dikkatsizliği sonucunda yoldan çıkan araç sürücüsü yol kenarında tarla içindeki kuyuya çarptı.

30 Mart 2018 Cuma 17:15
Az kalsın araçla kuyuya giriyordu

Polis basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün sabah saat 08.00 sıralarında Mağusa – Karpaz anayolu üzerinde Kalecik Kavşağı Kıbrıs Petrolleri dolum tesisi önünde Mağusa istikametine doğru ilerlemekte olan  GA 666 plakalı araç sürücüsü 28 yaşındaki Bekir Deveci dikkatsizliği ve ihmali sonucunda gidişine göre yolundan sağından yoldan çıktı.  Yoldan çıkan  Bekir Deveci yönetimindeki araç yol kenarında tarla içerisinde bulunan kuyuya çarparak durması ile yaşanan kazada sürücü yaralanmazken araçta hasar oluştu.

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