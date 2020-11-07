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Azerbaycan 16 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

07 Kasım 2020 Cumartesi 11:13
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Azerbaycan 16 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan Ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 16 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu. 

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyitahmetli, Gorgan, Üçüncü Mahmutlu, Gacar ve Divanalılar, Cebrail'in Yukarı Mezre ve Yanarhac, Gubadlı'nın Gezyan, Balasoltanlı ve Merdanlı, Zengilan'ın Beşdeli, Hocalı'nın Karabulak ve Moşhmaat, Hocavend'in Atagut ve Tsakuri köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulund

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200'den fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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