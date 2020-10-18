Azerbaycan bir Ermenistan savaş uçağını daha düşürdü

Ermenistan'ın ihlali nedeniyle dün gece itibariyle başlayan insani ateşkes sona erdi.

Ermenistan güçlerinin, Cebrail kentinin çevresindeki bölgelere ve Araz nehri boyunca kurtarılmış köylere top ve havanlarla ateş açtığı belirtildi.

Ayrıca Ağdere, Fuzuli, Hadrut ve Cebrail yönlerinde yapılan saldırı girişimleri Azerbaycan ordusunca önlendi. Azerbaycan askerleri arasında can kaybı olmadığı açıklandı. Bazı bölgelerde çatışmalar sürüyor.

Öte yandan Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağının daha düşürüldüğü bildirildi. Azerbaycan ordusu dün de aynı yönde Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağını düşürmüştü.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes, bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.

İLK İHLAL DEĞİL



Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.



Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.



15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.



Bugün Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.