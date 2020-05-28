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Azerbaycan Cumhuriyeti 102 yaşında

Azerbaycan’da, 28 Mayıs 1918’de ilan edilen cumhuriyetin 102’nci yıl dönümü kutlanıyor.

28 Mayıs 2020 Perşembe 15:47
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Azerbaycan Cumhuriyeti 102 yaşında

Azerbaycan’da, 28 Mayıs 1918’de ilan edilen cumhuriyetin 102’nci yıl dönümü kutlanıyor.

Bağımsızlığı Gürcistan’ın Tiflis şehrinde, Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası tarafından ilan edilen Azerbaycan, Müslüman doğunun ilk demokratik cumhuriyeti olarak kabul ediliyor…

Azerbaycan kuruluşun hemen ardından ekonomi, eğitim, din ve vicdan özgürlüğü alanında reformlar yapılarak ülke tarihinde ilklere imza atıldı…

Azerbaycan Cumhuriyetin’in “İstiklal Bildirisi”nde ırk, din, mezhep ve cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm yurttaşlara eşit haklar tanındı.

Kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın Cumhuriyeti’nin ilanının 102’ncı yılını bizde en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Türkiye de 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi’ni, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırarak cumhuriyetin 102’nci yılını kutladı.

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