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Azerbaycan’dan gelecek 6 kişiye 69 bin Sterlin!

‘Döviz krizi’ ile mücadele edilen dönemde Bakanlar Kurulu, ‘ülkeyi tanıtmak’ amacıyla, Azerbaycan'dan gelecek 6 kişilik ekip için toplam 69 bin Sterlin ödeme kararı çıkardı.

26 Kasım 2021 Cuma 13:55
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Azerbaycan’dan gelecek 6 kişiye 69 bin Sterlin!
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‘Döviz krizi’ ile mücadele edilen dönemde Bakanlar Kurulu, ‘ülkeyi tanıtmak’ amacıyla, Azerbaycan'dan gelecek 6 kişilik ekip için toplam 69 bin Sterlin ödeme kararı çıkardı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Hükümet, Chingiz Mustafayev, Günay İbrahimli ve Aynishan Khalid Guliyeva il beraberlerindeki 3 kişilik ekip için 69 bin Sterlin ödemeyi onayladı.

69 bin Sterlin ödeme içerisinde geliş - dönüş uçak biletleri, konaklama, izaz - ikram, iç ulaşım ve sanatçılara ödenecek hizmet ücreti olduğu ifade edildi.

Son Güncelleme: 26.11.2021 14:57
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