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Azeri vekiller KKTC'ye geliyor

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İlk kez bir Azerbaycan heyeti, KKTC’yi ziyaret edecek. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, “Bu, dünyaya çok önemli bir mesajdır” dedi.

15 Temmuz 2021 Perşembe 09:37
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Azeri vekiller KKTC'ye geliyor

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi heyeti, yarın Türkiye’den KKTC’ye geçerek, ziyaret gerçekleştirecek. 

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Kılıç, görüşmede yaptığı konuşmada Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi heyetinin, 16 Temmuz Cuma günü Türkiye’den KKTC’ye geçerek, KKTC’yi ziyaret edeceğini belirtti.

Kılıç, “ Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında düzenlenecek törenlerde de Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber sizler de orada olacaksınız. Bunun için sizlere hakikaten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu, dünyaya çok önemli bir mesajdır” ifadelerini kullandı.

Akif Çağatay Kılıç, yarın Türkiye Büyük Milet Meclisinde, Dışişleri Komisyonu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinin katılımıyla üçlü toplantı gerçekleştireceklerini de kaydetti.

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Seyidov da, Azerbaycan ile Türkiye’nin düşüncelerinin aynı istikamette olduğunu söyledi.

Türk dünyası hakkındaki ortaklaşan fikirler kapsamında KKTC’yi akıldan çıkarmamak gerektiğini vurgulayan Seyidov, “Hem 15 Temmuz hem Azerbaycan, TBMM, KKTC Dışişleri Komisyonlarının üçlü toplantısı hem de bizim 19 Temmuz’dan 21 Temmuz’a kadar KKTC’de olmamız, Türk dünyasının gücünün ve birliğinin dünyaya gösterilmesi meselesini de içinde ihtiva ediyor” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 15.07.2021 16:23
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