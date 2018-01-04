Diyalog gazetesinde yer alan Suna Erden'in haberine göre; Kuzey Kıbrıs’ta son yıllarda artan uyuşturucu suçları son iki günde rekor sayıya ulaştı. Ülkenin dört bölgesinde 20 kişi hintkeneviri, extacy ve sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundurmaktan dolayı tutuklandı.

Ledra Sınır Kapısı’nda ülkeye sürekli olarak 50 Euro komisyon karşılığında uyuşturucu getiren Lisa Mupanguri isimli kurye 28 gram uyuşturucu ile yakalanırken, iki suç ortağı da tespit edildi. Gazimağusa’da ise narkotik polisinin düzenlediği yıldırım operasyonunda biri kadın 11 kişi tutuklandı, 66 gram hintkeneviri ve 7 kök hintkeneviri bitkisi ele geçirildi. Girne’de ise Nijeryalı üniversite öğrencisinin evinde satışa hazır 12 gram bonzai bulundu. Ve son olarak Güzelyurt’ta da şüpheli davranışları nedeniyle aranan E.A’nın (E-26) üzerinde cannabinoid türü uyuşturucu bulundu ve bağlantılı görülen A.H. (E-27), H.M. (E-27) ile birlikte tutuklandı.

Azılı kurye yakalandı

Aldığı bir ihbar üzerine Ledra Palas Sınır Kapısı’nda pusuya yatan narkotik polis, ülkeye sürekli olarak komisyon karşılığında uyuşturucu getiren Lisa Mupanguri isimli kuryeyi yakaladı. Tutuklanan Lisa Mupanguri’nin üzerinde 28 gram hintkeneviri bulunurken, uyuşturucu maddeyi kimler için getirdiğini, daha önceki suçlarını ve kuryecilik karşılığında ne kadar ücret aldığını polise anlattı.

Zanlının itirafları üzerine uyuşturucu KKTC’de teslim alıp, dağıtımını yapan Matengu Anton Namibian ve Shilao Wesley Mogano da yakalandı. Zanlılar dün tutuklama talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Tek tek anlattı

Duruşmada aktarılan iddialar ve bulgulara göre; 2 Ocak 2018 tarihinde saat 14.00 sıralarında Ledra Palas Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan Lisa Mupanguri,28 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalandı. Poliste sorguya alınan zanlı, uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan bir şahıstan aldığını ve zanlı Matengu Anton Namibian’a 350 Euro karşılığında verip, 50 Euro komisyon alacağı itirafında bulundu. Zanlı Lisa Mupanguri, Kasım-Aralık 2017 tarihlerinde de işlediği suçları itiraf etti. Zanlı 30 Kasım 2017 tarihinde 700 Euro karşılığında 56 gram, 7 Aralık 2017 tarihinde 70 Euro’ya 56 gram, 15 Aralık 2017 tarihinde 350 Euro’ya 28 gram, 20 Aralık 2017 tarihinde 350 Euro’ya 28 gram hintkeneviri getirdiğini itiraf etti. Toplam 196 gram uyuşturucu ithal eden zanlı, maddeleri Matengu Anton Namibian’a teslim ettiğini polise söyledi.

Kira parası için yaptığını söyledi

Zanlının itirafları üzerine, Matengu Anton Namibian tespit edilerek gözaltına alındı. Zanlı Namibian üzerinde yapılan aramada çantasında poşete sarılı yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 350 Euro ve 250 TL nakit para ele geçirildi. Sorguya alınan zanlı Matengu Anton Namibian, 20 Aralık 2017 tarihinde aldığı uyuşturucu maddelerden 5 gramını zanlı Shilao Wesley Mogano’ya verdiğini polise söyledi. Zanlı Shilao Wesley Mogano da tutuklanırken, ardın ardına tespit edilen üç zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma memuru, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep ederken, söz hakkı alan zanlı Lisa Mupanguri, “Ben aracıyım. Ev sahibine kirayı ödeyebilmek için yaptım” dedi. Mahkeme 2 günlük süreyi onayladı.