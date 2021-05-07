Azınlık Hükumeti düşüyor, UBP-DP Hükumeti kuruluyor!

Özgür Gazete’nin iddiasına göre, YDP Milletvekili Bertan Zaroglu, UBP’ye rest çekti.

Zaroğlu, arasının bozuk olduğu YDP lideri Erhan Arıklı’nın görevden alınmasını isteyerek, alınmadığı takdirde de istifa edip hükümeti düşüreceğini söyledi.

UBP-DP Hükümeti kurulacak 4 Bağımsız destekleyecek

İddiaya göre Zaroğlu’nun, meclisteki bağımsız 3 vekille birlikte dışarıdan destek vereceği UBP-DP hükümeti kurulacak.

Arıklı da görevden alınarak, yerine Ekonomi ve Enerji eski Bakanı Hasan Taçoy getirilecek.

Bunun karşılığında da Tacoy, genel başkanlık yarışında Başbakan Ersan Saner’i destekleyecek ve böylece aday olacağı kesin olan Faiz Sucuoğlu’na karşı da güç birliği yapılacak.

Kaynak: Özgür Gazete