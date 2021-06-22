“Azınlık hükümeti zam şampiyonu oldu”

Türk-Sen Başkanı Aslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, halkın büyük bir çoğunluğunun alım gücünün nerdeyse yüzde 40-50 oranında düştüğü bir dönemde, hükümetin yine akaryakıta ve ekmeğe zam yaparak, halkın ekmeğine de el uzattığını ileri sürdü.

“Akaryakıta ve ekmeğe son yapılan zamlar otomatik olarak bütün tüketim maddelerine yansıyacak ve halkın özellikle de asgari ücretle çalışanlar açlığa mahkum olacak” diyen Bıçaklı, alım gücünün bu kadar düştüğü bir dönemde hayat pahalılığı ödeneğinin de kaldırılması için yasa önerisi veren hükümetin “emek düşmanlığı” yapmaya devam ettiğini iddia etti.

Bıçaklı, “Ülkeyi yönetmeyi beceremiyorsanız hiç olmazsa istifa etmeyi beceriniz” ifadelerine de yer verdi.