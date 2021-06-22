Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Altın Hırsızları Teminata Bağlandı
Altın Hırsızları Teminata Bağlandı
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti
21 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
"Sizi öldüreceğim"
"Sizi öldüreceğim"
Ekmek teknesini ateşe verdiler
Ekmek teknesini ateşe verdiler
Flaş Haber
Akaryakıta yine zam!
Kapat

“Azınlık hükümeti zam şampiyonu oldu”

Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı, zamlara tepkisini, “azınlık hükümeti zam şampiyonu oldu” sözleriyle ifade etti.

22 Haziran 2021 Salı 11:06
46 Okunma
“Azınlık hükümeti zam şampiyonu oldu”

Türk-Sen Başkanı Aslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, halkın büyük bir çoğunluğunun alım gücünün nerdeyse yüzde 40-50 oranında düştüğü bir dönemde, hükümetin yine akaryakıta ve ekmeğe zam yaparak, halkın ekmeğine de el uzattığını ileri sürdü.

“Akaryakıta ve ekmeğe son yapılan zamlar otomatik olarak bütün tüketim maddelerine yansıyacak ve halkın özellikle de asgari ücretle çalışanlar açlığa mahkum olacak” diyen  Bıçaklı, alım gücünün bu kadar düştüğü bir dönemde hayat pahalılığı ödeneğinin de kaldırılması için yasa önerisi veren hükümetin “emek düşmanlığı” yapmaya devam ettiğini iddia etti.

Bıçaklı, “Ülkeyi yönetmeyi beceremiyorsanız hiç olmazsa istifa etmeyi beceriniz” ifadelerine de yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
TürkSenZam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En Fazla Yağış 17 Kilogram ile Gönendere’de Ölçüldü
En Fazla Yağış 17 Kilogram ile Gönendere’de Ölçüldü
Maraş'ın ziyaretçi sayısı 150 bine ulaştı
Maraş'ın ziyaretçi sayısı 150 bine ulaştı
Saner'den istifa açıklaması
Saner'den istifa açıklaması
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim