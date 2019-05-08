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Aziz Fedai, anılacak

08 Mayıs 2019 Çarşamba 09:09
Aziz Fedai, anılacak
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Lefke bölgesine pek çok hizmetleri olan, Lefke serdarlığı görevinde bulunmuş, eğitimci Aziz Fedai, ölümünün 7’nci yıldönümü vesilesiyle bugün tören ve etkinliklerle anılacak.

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Lefke Vakfı Mütevelli Heyeti’nden verilen bilgiye göre, Lefke Mezarlığı’nda kabri başında saat 10:00’da başlayacak törende Lefke Vakfı, Lefke Türk Spor Kulübü, Mücahitler Derneği Lefke Şubesi ve Lefke Gazi Lisesi adına konuşma yapılacak.

Aziz Fedai için saat 16:00’ da Lefke’deki evinde Mevlid-i Şerif okutulacak, 18:00’de Lefke Avrupa Üniversitesi Halı Sahasında düzenlenen Lefke Gazi Lisesi ve Lefke Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğretmenleri arasında Aziz Fedai VII. Futbol Anı Turnuvası başlayacak.

Fedai, Lefke Vakfı Kurucular Heyeti, Lefke Türk Spor Kulübü, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu ve Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti başkanlığı;Lefke Gazi Lisesi Müdürlüğü ve Lefke Serdarlığı görevinde bulunmuştu. (BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Aziz FedaiLefkeHaber
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