Aziz Fedai, anılacak

Lefke bölgesine pek çok hizmetleri olan, Lefke serdarlığı görevinde bulunmuş, eğitimci Aziz Fedai, ölümünün 7’nci yıldönümü vesilesiyle bugün tören ve etkinliklerle anılacak.
Aziz Fedai için saat 16:00’ da Lefke’deki evinde Mevlid-i Şerif okutulacak, 18:00’de Lefke Avrupa Üniversitesi Halı Sahasında düzenlenen Lefke Gazi Lisesi ve Lefke Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğretmenleri arasında Aziz Fedai VII. Futbol Anı Turnuvası başlayacak.
Fedai, Lefke Vakfı Kurucular Heyeti, Lefke Türk Spor Kulübü, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu ve Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti başkanlığı;Lefke Gazi Lisesi Müdürlüğü ve Lefke Serdarlığı görevinde bulunmuştu. (BRT)