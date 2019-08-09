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Azmad Ali Virk 3 gün tutuklu kalacak!

09 Ağustos 2019 Cuma 18:56
Azmad Ali Virk 3 gün tutuklu kalacak!

Kamalı Haber

Gesfi döviz bürosu sahibi iş insanı Gökhan Naim’in 13 Mart tarihinde  öldürülmesi olayının ardından olayda zanlı olarak görülen ve Güney Kıbrıs’a kaçan Azmad Ali Virk tutuklanarak bugün Kuzey Kıbrıs yetkililerine teslim edildi. KKTC yetkililerine iade edilen Virk, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındı. Aranan diğer zanlıların da Güney'de olabileceği ihtimali üzerine duruluyor. Yapılan bu suçlu iadesi ile Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında ikinci kez resmi olarak suçlu iadesi yapılmış oldu.

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