Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cezaevine gönderildiler
Cezaevine gönderildiler
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Kavgada bıçaklar çekildi
Kavgada bıçaklar çekildi
Dayakçı koca cezaevini boyladı
Dayakçı koca cezaevini boyladı
"Seni de aileni de öldürürüm buraya gömerim”
Yine kadına şiddet

Baba, kızının 31 haftalık hamile olduğunu söyledi

KKTC'de infial yaratan tecavüz olayında zanlılar bu sabah mahkemeye çıkarılarak haklarında 3’er gün tutukluluk alındı.

25 Mart 2021 Perşembe 09:12
3119 Okunma
Baba, kızının 31 haftalık hamile olduğunu söyledi

Zanlı 1 amcasının oğlu İ.G, zanlı 2 S.D ve zanlı 3 S.Ç bugün sabah çıkarıldıkları mahkeme de 3'er gün tutukluluk emri verildi.

Polis müşteki kızın babasının önceki gün polise giderek kızının 31 haftalık hamile olduğunu söyledi.

Bunun üzerine kızın ifadesi alındı.

Kız ifadesinde zanlı 1 2018 ve 2020 yıllarında 2 kez kendisine zorla tecavüz ettiğini, zanlı 2'nin Temmuz ve Ağustos 2020'de 2 kez zorla tecavüz ettiğini zanlı 3'ün de 2020 Kasım ayında zorla tecavüz ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını bu nedenle alınacak birçok ifade olduğunu dile getirerek zanlılar hakkında 3 gün tutukluk talep edildi. Mahkeme'de 3 günlük tutukluluk talebini onayladı.

Kaynak: (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: "Tek çıkış yolu aşı gibi duruyor”
Özersay: "Tek çıkış yolu aşı gibi duruyor”
Öğrenci Ve Eğitim Çalışanlarına Psikolojik Destek Önerisi
Öğrenci Ve Eğitim Çalışanlarına Psikolojik Destek Önerisi
"Bir milletin çektiği acılara, yaşam ve bağımsızlık mücadelesine tanık oluyoruz"
"Bir milletin çektiği acılara, yaşam ve bağımsızlık mücadelesine tanık oluyoruz"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim