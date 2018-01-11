Baba oğul ortalığı birbirine kattı

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Lefkoşa’da 13 Aralık tarihinde bir apartman dairesinde uyuşturucu sattığı gerekçesi ile C.D.D.’yi öldüresiye döverek cep telefonuna çeken ve dayak görüntülerini 28 Aralık’ta youtube attığı ortaya çıkarak tutuklanan Uğur Çolak ve İlyas Ateş aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

7 Ocak tarihinde mahkemeye çıkartılarak aleyhlerinde 3’er gün tutukluluk emri alınan Çolak ve Ateş, tutukluluk süresinde işledikleri suçu itiraf ettiler. Zanlılar, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, işlenen suçun ağır cezalık bir suç olduğuna değinerek, suçun olgularına bakıldığında zanlıların yargılanıncaya kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmelerine karar verdi.

Yargıca tehditler savurdu yaka paça dışarı atıldı

Cezaevine gönderilen Çolak’ın babası, mahkeme salonunda yargıca saygısızlık yapınca, ortalık karıştı.

Yargıcın emri ile polis tarafından güçlükle dışarı çıkarılan öfkeli baba A.Ç., “Oğluma cezaevinde bir şey olursa bunun sorumlusu sensin hakim bey” diyerek tehditler savururken, Adli Şube ekipleri öfkeli babayı mahkeme dışına yaka paça çıkardı.

Cezaevine gönderilen Uğur Çolak ise öfke krizi geçirdi, polise direndi.

Dayak videosunu Youtube’a atmışlardı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Toz, mahkemede verdiği ifadede zanlılar Uğur Çolak ve İlyas Ateş’in “Özel hayatın gizliliği yasasına aykırı hareket ve ciddi darp” suçlarından yakalandıklarını anımsattı.

Olayın 13 Aralık tarihinde Ortaköy’de bir apartman dairesinin 8.katında meydana geldiğini ve uyuşturucu sattığı gerekçesi ile C.D.D.’yi öldüresiye döverek ciddi şekilde darp eden zanlıların görüntüleri cep telefonuna kaydettiklerini ifade eden Toz, dayak görüntülerinin 28 Aralık tarihinde youtube’de yayınlandığını söyledi.

C.D.D.’nin ailesinin görüntüleri görmesi üzerine, polise giderek şikâyetçi olduklarını ifade eden polis memuru İbrahim Toz, Çolak ve Ateş’in 6 Ocak tarihinde tutuklanarak 7 Ocak’ta mahkemeye çıkarıldıklarını kaydetti.

Alınan tutukluluk süresinde, zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiklerini kaydeden Toz, olayla bağlantılı 1 kişinin halen kayıp olduğunu söyledi.

Cezaevine gönderilince çılgına döndü

Toz, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını İlyas Ateş’in ülkede hiçbir statüsü olmadığını ve askıda bekleyen bir dosyası olduğunu, Çolak’ın ise geçmişte uyuşturucu suçundan yargılandığını kaydetti.

Zanlıların serbest kalması durumunda aranan 1 kişiye müdahale etme durumları olduğunu ifade eden polis memuru İbrahim Toz, Çolak ve Ateş’in yargılanacakları güne kadar cezaevine gönderilmeleri talebinde bulundu.

Yargıç emri ile cezaevine gönderilen Uğur Çolak’ın babası mahkemede tehditler savururken Çolak’ta sinir krizi geçirdi.