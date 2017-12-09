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Babası ile yüzleştirilmedi

Akile Nacisoy Akdoğan’ı öldürmekten yargılanan Yaşar Akdoğan dün yine mahkemeye çıkarıldı. Kapalı oturumda gerçekleştirilen duruşmada Akdoğan’ın 12 yaşındaki kızı olay gününü anlattı...

09 Aralık 2017 Cumartesi 10:42
Babası ile yüzleştirilmedi
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Havadis gazetesinden Devrim Demir'in haberine göre; kızının ifadesi sonrasında karısını öldürmekle suçlanarak tutuklanan ve cinayetten yargılanacak olan Yaşar Akdoğan’ın aleyhindeki davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilebilmesi için ilk tahkikat (PI) duruşması dün de Girne Kaza Mahkemesi’nde devam etti.

Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen oturumda, iddia makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener hazır bulundu.

Sanık Yaşar Akdoğan’ı ise, Avukat Boysan Boyra ve Avukat Emre Kadri savundu. İddia makamının dördüncü tanığı, olay anını gören 12 yaşındaki T.A.’ydı.

Mahkeme tanığın yaşını göz önünde bulundurarak, oturumun kapalı yapılmasına emir verdi ve salon boşaltıldı.

T.A.,’nın ifadesi boyunca 2 Psikiyatri Uzmanı mahkeme salonundaydı.

Babası ile yüzleşmedi

Kapalı gerçekleşen duruşmada, edinilen bilgide küçük kız çocuğu mahkeme salonunda alınan önlemlerle babası Yaşar akdoğan ile yüzleşmedi. Küçük kızın ifadesi yaklaşık bir buçuk saat devam etti.

Müdafaa haklarını Ağır Ceza’da kullanacak

Kapalı yapılan oturumun ardından, savunma avukatları mahkemeden yarım saatlik ara istedi. Aranın ardından, savunma avukatı haklarını saklı tutacaklarını belirtti.

Başsavcılık (PI) duruşmasını bitirdi

Savcılık, beyanların ardından davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilebilmesi için ilk tahkikat (PI) duruşmasını kapattı.

Akdoğan’ın avukatı ise, savcılığın dosyasında bulunan tanık ifadelerini Kıdemli Savcı Erdinç Akyener’in mahkeme tarafından tanık olarak mahkemeye çıkarılmasını talep etti.

Akyener: Usulümüzde böyle bir yöntem yok

Avukatın beyanının ardından, Kıdemli Savcı Erdinç Akyener, usulde böyle bir yöntem olmadığını savunma avukatının müracaatını başka bir istida ile mahkemeye dosyalaması takdirinde cevap vereceğini söyledi.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, davayı 13 Aralık saat 11.00’e erteleyerek oturumu kapattı.

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