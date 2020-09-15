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Babası pozitif çıktı, işletmelerini 14 gün süreyle kapatma kararı aldı

Profesyonel Makyaj Eğitmeni Safiye Yalnız, babasının PCR test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle, tedbir amaçlı olarak iki işletmesini 14 gün süreyle kapatma kararı aldı.

15 Eylül 2020 Salı 09:36
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Babası pozitif çıktı, işletmelerini 14 gün süreyle kapatma kararı aldı

Profesyonel Makyaj Eğitmeni Safiye Yalnız, babasının PCR test sonucunun Koronavirüs pozitif, kendisinin ve eşinin ise negatif çıktığını duyurarak, işlettiği güzellik salonu The Beauty Side ile Kamburoğlu Preschool’u tedbir amaçlı olarak 14 gün süreyle kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

Safiye Yalnız, kendisinin ve eşinin PCR test sonuçlarına da yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli dostlarımız, müşterilerimiz, takipçilerimiz

Üzülerek sizlerle bir haberi paylaşmak zorundayım.

Korona dönemi süresince biliyorsunuz ki sizlere karşı tüm hijyen önlemlerimiz alınmıştır ve hepimizin sağlığı için tüm kurallara dikkat etmişizdir. Fakat maalesef biraz önce üzücü bir haber aldık. Sizlere bunu söylerken İnanın çok üzgünüm.  Canım babamın bugün (pazartesi) anjiyo operasyonu öncesi hastahanede yapılan covid-19 test sonucu maalesef pozitif çıkmıştır.

Ben ve eşimin de rutin kontroller için cuma günü yaptırıp cumartesi sonucunu aldığımız covid 19 testlerimiz de negatif çıkmıştır. (Ekte belirtilmiştir)

Her şeye rağmen

Hem personelimizin hem de sizlerin sağlığını korumak amacı ile 14 gün izole olma ve güzellik salonumuz The Beauty Side’ı 14 gün kapatma kararı aldık. Bununla birlikte diğer bir kuruluşumuz Kamburoğlu Preschool u da tedbir amaçlı 14 günlüğüne kapatma kararı aldık. Kendinize iyi bakın. Yeniden sağlıklı günlerde görüşmek üzere."

KIBRIS POSTASI

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