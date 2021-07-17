Babutsada limit üstü ilaç tehlikesi!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi 9-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Denetimler sonucunda Serdarlı’da iki üreticiye ait babutsalarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
Sıcak yaz aylarında Kıbrıs halkının severek tükettiği babutsada (diken inciri) limit üstü koruyucu ilaç kullanılması halkın sağlığı için bir tehlike unsuru.
Serdarlı’da tespit edilen tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanılan babutsaların ise imhasına karar verildi.
Son Güncelleme: 17.07.2021 11:34