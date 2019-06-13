Badur tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) - Lefkoşa surlar içinde evinin önünde oturmakta olan Erhan Tunç’u bıçakla yaralayan zanlı Veysi Badur dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olayla ilgili bulguları aktardı. Gnecer, huzurda bulunan zanlı Veysi Badur’un 2 Haziran saat 03.40 raddelerinde Lokmacı Lefkoşa adresinde sakin Erhan Tunç’a hitaben 'bundan sonra burası bizim, ev de bizim' dedikten sonra cebinden çıkardığı tespit edilemeyen bıçağı sallayarak sağ el bileğinden yaraladığını söyledi. Yavuz olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlının ayni gün derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının KKTC’ye 31.05.2019 tarihinde 30 günlük vizeyle giriş yaptığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.