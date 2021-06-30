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Baf'ta yangın kontrol altına alınamıyor

Baf’ın Kalokedara-Trahipedula köyleri arasındaki erişimi zor arazide 00.01 sularında yangın çıktı, gece boyunca kontrol altına alınamayan yangına sabah iki yangın söndürme helikopteri destek vermeye başladı.

30 Haziran 2021 Çarşamba 10:25
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Baf'ta yangın kontrol altına alınamıyor

Haber kaynaklarına göre, gece yarısından sonra ulaşılması zor arazide, kuru otlar ve yabani bitki örtüsünün tutuşmasıyla başlayan yangına önceleri polis ve itfaiye ekipleri 4 tam teçhizatlı araçla müdahale etti.

Sabaha kadar devam eden mücadelede kontrol altına alınamayan yangına, sabahın ilk saatleri itibarıyla iki de yangın söndürme helikopteri katıldı.

Yangının geniş bir alana yayılması ve kontrol altına alınamaması nedeniyle Limasol ve Larnaka kazalarından arazöz ve insan gücü ile takviye edilen söndürme çalışmaları asker, polis, Orman Dairesi ve İngiliz Üslerine ait hava araçları da destek veriyor.

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