Baf Türk Birliği Genel Kurulunda Cenk Dökmen Yeniden Başkan Seçildi

Genel Kurul’da Cenk Dökmen yeniden genel başkanlığa seçildi. Baflılık kültürünü yaşatma çalışmalarını artırmaya karar verildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve tüm şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşundan sonra Baf Türk Birliği’nen katkıda bulunan bazı üyelere plaket takdim edildi.

“BAFLILIK, KÜLTÜREL BİR ZENGİNLİKTİR”

Plaket takdiminde konuşan BTB Başkanı Cenk Dökmen, “Baflılık, çok yönlü kültürel bir zenginliktir” dedikten sonra şunları ekledi: “ Kıbrıs adasında, bir ilçe olan Baf’ta tarih boyunca, atalarımızda gelen bir gelenekle, köylerimizden önce Baflılık gelir. Güney’den Kuzey’e göç edip yeni bir yaşam düzeni kurmak, Kuzey Kıbrıs’ı vatan bilmek, Balılık Kültürüne unuttuğumuz anlamına gelmez. Yaşayan en eski Kıbrıs Türk Birliği olan Baf Türk Birliği, yeni nesil Baflılara da kültürümüzü aktarmaya devam edecektir.”

Cenk Dökmen, Baf bölgesindeki şehitlik ve camilerin, bakım ve tamirinin de görevleri arasında olduğunu beliritip, “İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay’ın bu konuda yaptığı katkı ve çalışmaları teşekkürlerimizle karşılıyoruz. Her mezarlık atalarımızın anılarının yaşadığı yerlerdir” dedi.

Kendisine teşekkür plaketi sunulan Ali Tuncay da yaptığı kısa konuşmada, Baf bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verip, BTB ile uyum ve işbirliği içinde çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

DUYGULU ANLAR YAŞATILDI

Faaliyet ve Mali Rapor’un okunup aklanmasından sonra söz alan üyeler, Baf’la ilgili anılarını aktardı…

Bir üye söz alarak, ninesine son isteğini sorduğu zaman şu yanıtı aldığını söyledi: “ Son isteğim Aksilu köyünde harup ağacının altında oturayım, bir sokum ekmek yeyim. Öleceksem de orada öleyim.”

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayıp, Vietnamlı bir kadınla evli olan Baflının çocuğunun, nereli olduğu sorulduğu zaman, “Baflıyım” dediği de katılımcılara aktarıldı.

Atatürk heykelinin Aksentiu’nun heykeliyle takas edildiğini anımsatan Tahsin Dinçer şöyle konuştu: “ Şimdi Güzelyurt’ta bulunan Atatürk heykeli, Baf’taydı. Kuzey’e geldiğimiz zaman Güzelyurt’ta bulunan EOKA’cı Aksentiu’nun heykeliyle takas edilerek Kuzey’e getirilmişti. Rumlar, Bafta Türk mahallesine kurşun sıkarak girdikleri zaman, Atatürk heykelinin sol koluna da kurşun isabet etmişti. O kurşun izi hala durmaktadır.”

CENK DÖKMEN, YENİDEN BAŞKAN

Baf Türk Birliği Genel Kurulu’nda yeni dönem genel başkanlığı için tek aday olan Cenk Dökmen, oy birliğiyle yeniden genel başkan seçildi.

BTB Tüzüğüne göre Cenk Dökmen, hafta içinde yönetim kurulu üyelerini belirleyerek, üyelerin bilgisine getirecek.