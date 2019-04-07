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Baf Türk Birliği, kan bağışı kampanyası düzenleyecek

07 Nisan 2019 Pazar 10:11
Baf Türk Birliği, kan bağışı kampanyası düzenleyecek
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Genel Başkan Cenk Dökmen'in yaptığı açıklamaya göre; Kan Bankası stoklarındaki kan eksikliği sebebiyle düzenlenecek kampanya, 9 Nisan Salı günü Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde gerçekleştirilecek ve saat 09.00’da başlayacak.

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Dökmen, ülkemizin kanayan yarası olan ve her geçen gün daha da ihtiyaç duyulan hayat suyumuz kana her bireyin bir gün ihtiyaç duyabileceği bilinciyle hareket etmenin önemli olduğunu belirtti.
Her bir bireyinin bu gibi bağışların hayat kurtaracağını hatırlayarak, kan bağışları için istekli olması gerektiğine dikkat çeken Dökmen, Baf Türk Birliği yönetim kurulu olarak toplumsal sorumluluk bilincinde olduklarını ve toplumun ihtiyacı olan her konuda ellerinden geleni yapmaya her an hazır olduklarını söyledi.
Dökmen, Baf Türk Birliği olarak Kıbrıs kültürünü gelecek nesillere aktarmayı görev saydıklarını ve yapacakları etkinlik ve sosyal sorumluluk projeleriyle geçmişi hatırlayarak, günümüzde de fayda sağlama amacında olduklarını belirtti.

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Baf Türk Birliği
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