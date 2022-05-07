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Baflılar bölgesinde düzenlendi

Baf Türk Birliği, pandemi nedeni ile ara verdiği Geleneksel Herse Günü etkinliğini Gazimağusa’da yeniden başlatarak dayanışma örneği sergiledi.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 17:31
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Baflılar bölgesinde düzenlendi

Etkinlikte açıklama yapan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, şehrin Baflılar bölgesi olarak bilinen Lala Mustafa Paşa mahallesinde, Baf göçmeni halkın çoğunlukta olduğu bölgede düzenlenen bu etkinlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Büyük sıkıntılar içerisinde geçirilen bu günlerde Baf Türk Birliği’nin geleneksel olarak düzenlediği Herse Günü etkinliğinin bir nebze de olsun halka moral ve insani ilişkilerin yeniden gelişmesi anlamında katkısı olduğunu kaydeden Başkan Arter, hem şehrin insanının kaynaşması hem de Kıbrıs kültürünün unutulmaması için bu tür etkinliklerin geleneksel hale getirilmesinin de ayrı bir güzellik olduğunu belirtti.

Başkan Arter, yalnız bu bölge için değil kentin tüm bölgelerinde örf ve adetlerin, kültürün yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması adına yapılacak her türlü etkinliğe Gazimağusa Belediyesi olarak katkıların sürdürüleceğini söyledi.

Arter açıklamasında, “pandemi ile başlayan ancak sonrasında yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntıların bazı değerlerimizi yaşamayı ve yaşatmayı yontsa da yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, bu toplumun yeniden ayağa kalkacağından umutluyuz” ifadelerine yer verdi.

DÖKMEN: BAF TÜRK BİRLİĞİ BAŞKANI DÖKMEN: BAŞKAN ARTER’E DESTEK VE KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ

Etkinlikte konuşan Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen destek ve katkılarından dolayı Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür etti.

Gayenin özelde Baf, genelde ise Kıbrıs kültürünü yaşatmak adına gelenekesel hale getirilen herse günü etkinliğinin devamlılığının sağlanması olduğunu belirten Dökmen, Mağusa’da Baflılar’ın çoğunlukta olduğu Maraş bölgesinde böyle bir etkinlik düzenlendiğini kaydetti. Kültürün yaşatılması adına böyle etkinliklerin düzenlenmesinin halkın motivasyonunu artırdığını kaydeden Dökmen, Anneler Günü dolayısı ile annelerin özel gününü de kutladı.

Etkinlikte seslendirdikleri ülkemiz şarkıları ile beğeni toplayan Retro Çalgıcıları sahne alırken, Baflılar’ın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte herse ve lokma dağıtıldı, anılar pekiştirildi.

Anahtar Kelimeler:
Herse GünüGazimağusaBAF
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