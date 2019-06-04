Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...
PUBG oynayan 16 yaşındaki çocuk canından oldu
PUBG oynayan çocuk canından oldu
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"

Bafra – Çayırova Anayolundaki kaza ucuz atlatıldı

04 Haziran 2019 Salı 14:08
Bafra – Çayırova Anayolundaki kaza ucuz atlatıldı
banner44

Bafra – Çayırova Anayolu üzerinde dün akşam saat 21.00 sıralarında alkollü sürücünün neden olduğu kaza ucuz atlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 148 promil alkollü sürücü Burak Yiğit (E-33), yönetimindeki DD 350 plakalı araç ile Bafra’dan Çayırova istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ersan Öztürk (E-27) yönetimindeki PN 785 plakalı araç ile çarpıştı.

banner41
Kaza sonucu yaralanan olmazken, DD 350 plakalı araç sürücüsü Burak Yiğit tutuklandı, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyada 420 milyon çocuk çatışma bölgesinde yaşıyor
Dünyada 420 milyon çocuk çatışma bölgesinde yaşıyor
Metehan’da kaçak et!
Metehan’da kaçak et!
İtalyan Büyükelçi: "Doğu Akdeniz'de hidrokarbon rezervlerinin keşfi önemli fırsat"
İtalyan Büyükelçi: "Doğu Akdeniz'de hidrokarbon rezervlerinin keşfi önemli fırsat"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim