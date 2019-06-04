Bafra – Çayırova Anayolundaki kaza ucuz atlatıldı

Bafra – Çayırova Anayolu üzerinde dün akşam saat 21.00 sıralarında alkollü sürücünün neden olduğu kaza ucuz atlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 148 promil alkollü sürücü Burak Yiğit (E-33), yönetimindeki DD 350 plakalı araç ile Bafra’dan Çayırova istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ersan Öztürk (E-27) yönetimindeki PN 785 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, DD 350 plakalı araç sürücüsü Burak Yiğit tutuklandı, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.