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Bafra'da boğulma!
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Bafra'da boğulma!

30 Ekim 2021 Cumartesi 14:57
791 Okunma
Bafra'da boğulma!
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Bafra Oteller Bölgesinde, boğulma tehlikesi geçiren Arzu Elveren’i (K-35) kurtarmak için denize giren İlhan Elveren (E-59) boğularak yaşamını yitirdi. 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda Arzu Elveren ise, bölgede bulunan başka bir şahıs tarafından kurtarıldı. 
Aynı şahıs tarafından dışarıya çıkarılan İlhan Elveren, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor. 

Son Güncelleme: 30.10.2021 16:12
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