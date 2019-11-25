Bafra'da iğrenç iddia!

12 yaşındaki yeğenine 5 ay tecavüz etti iddiası ise F.B. her yerde aranıyor.
Bafra'da 12 yaşındaki öz yeğenine tecavüz ettiği iddia edilen F. B. her yerde aranıyor. Haber Kıbrıs Haber Merkezi'nin elde ettiği bilgiye göre F. B. Ağustos ayından beri öz yeğenine tecavüz ediyordu. Olayın ortaya çıkması üzerine B. ortalıktan kayboldu. Polis, her yerde F. B.’yi arıyor. B.’in fotoğrafları tüm sınır kapılarına dağıtıldı.
Kaynak:Haber Kıbrıs
yazsın kı herkes hangi hayvan oldugunu öğrensin ufuk gardas.. bu insanları hadım edecen ki bir daha böyle bir bok yemesin..
Nasıl arama bu yüzü kapalı
Tişörtünde adi yaziyor adi Fatih Bozkurt bu pisligin
Adamin tisortunde adi yazar. Nasil gazetecilik yaparsiniz??
Merak etmişsiniz kimdir. GKK Sahil Güvenlik Komutanlığında üst rütbeli birisidir.
iftira olmadıı ne malum sımdı ben savunmuyorum ama ıspatlanmamıs bırı sıze sen tecavuz ettin demesıyle olakı yapımamıssanz tecevuzcumu olursunuz nasıl bır onyargı nasıl bır adelet ıspatlansın gereği yapılsın ya yoksa oyle bse kendızı yerıne koyun varsa gereken yapılsın