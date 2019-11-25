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Bafra'da iğrenç iddia!

25 Kasım 2019 Pazartesi 11:34
Bafra'da iğrenç iddia!

12 yaşındaki yeğenine 5 ay tecavüz etti iddiası ise F.B. her yerde aranıyor.

Bafra'da 12 yaşındaki öz yeğenine tecavüz ettiği iddia edilen F. B. her yerde aranıyor. Haber Kıbrıs Haber Merkezi'nin elde ettiği bilgiye göre F. B. Ağustos ayından beri öz yeğenine tecavüz ediyordu. Olayın ortaya çıkması üzerine B. ortalıktan kayboldu. Polis, her yerde F. B.’yi arıyor. B.’in fotoğrafları tüm sınır kapılarına dağıtıldı.

Kaynak:Haber Kıbrıs

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iskele gençlik 2019-11-25 12:55:23

yazsın kı herkes hangi hayvan oldugunu öğrensin ufuk gardas.. bu insanları hadım edecen ki bir daha böyle bir bok yemesin..

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....... 2019-11-25 12:56:20

Nasıl arama bu yüzü kapalı

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Ss 2019-11-25 13:04:25

Tişörtünde adi yaziyor adi Fatih Bozkurt bu pisligin

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Ufuk 2019-11-25 12:04:26

Adamin tisortunde adi yazar. Nasil gazetecilik yaparsiniz??

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Magusalı 2019-11-25 14:43:07

Merak etmişsiniz kimdir. GKK Sahil Güvenlik Komutanlığında üst rütbeli birisidir.

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idda 2019-11-25 13:25:50

iftira olmadıı ne malum sımdı ben savunmuyorum ama ıspatlanmamıs bırı sıze sen tecavuz ettin demesıyle olakı yapımamıssanz tecevuzcumu olursunuz nasıl bır onyargı nasıl bır adelet ıspatlansın gereği yapılsın ya yoksa oyle bse kendızı yerıne koyun varsa gereken yapılsın

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