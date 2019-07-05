Bafra'da Trafik Kazası; 1 Ağır Yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün kaza, saat 17:00 sıralarında, Bafra çemberi ile Bafra sahil yolu arasında gerçekleşti.
Kaza, Baki Borak (E-66) yönetimindeki PR 989 plakalı aracın, Bafra Çemberinden Kaya Artemis Otele doğru seyrettiği, otele dönülen kavşağa geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa, otele doğru dönüşe geçtiği sırada, Bafra plajından gelmekte olan Levent Bertaş (E-24) yönetimindeki plakasız motosikletin önünü tıkayıp çarpışmalarıyla meydana geldi.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Levent Bertaş, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Bertaş, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken; araç sürücüsü Baki Borak tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.